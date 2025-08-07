Жительницу Парголово отправили под домашний арест после поджога авто с человеком

Выборгский районный суд Петербурга определил меру пресечения для местной жительницы Марины Рыбалко. Ее обвиняют в попытке убийства после поджога автомобиля в Парголово. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, вечером 5 августа 2025 года Рыбалко, находясь возле автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max, припаркованного в поселке Парголово на улице Первого Мая, подожгла машину Ц. с целью убийства. В тот момент внутри находилась потерпевшая.

В результате женщина получила ожоги первой-второй степени на 80% волосистой части головы, туловище, спине, руках, ногах и промежности. У нее также диагностировали ожоговый шок второй степени.

Рыбалко задержали 6 августа и предъявили ей обвинение.

«Суд в удовлетворении ходатайства следствия отказал, избрал Рыбалко меру пресечения в виде домашнего ареста по 06.10.2025», — сообщили в суде.

Как рассказал 360.ru очевидец, петербурженка подожгла машину с соперницей из ревности. По его словам, на девушке загорелась одежда, и она выскочила из машины. Против нападавшей возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».