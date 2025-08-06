Петербурженка из ревности подожгла машину с соперницей

Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга

В поселке Парголово местная жительница облила горючим соперницу, которая сидела в припаркованном автомобиле, и подожгла ее. Об этом 360.ru заявил очевидец.

Он отметил, что ЧП произошло на улице Первого Мая.

«Одна другой в машине чем-то в лицо плеснула, когда та курила. В этот момент что-то вспыхнуло», — рассказал собеседник 360.ru

По его словам, на девушке загорелась одежда и она выскочила из машины.

«Все уже судачат, что на почве ревности», — добавил он.

В результате петербурженка получила сильные ожоги, у нее полностью выгорели волосы. Еще один очевидец сообщил 360.ru, что из-за огня пострадали и другие люди.

«Застал, когда уже мужчину с забинтованной рукой в скорую садили», — подчеркнул он.

Пресс-служба Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-служба Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
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Фото: 360.ru
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Против нападавшей возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По данным СК по Петербургу, женщина подожгла автомобиль на почве ревности.

«Подозреваемая не смогла довести свой умысел до конца в связи со своевременным оказанием потерпевшей медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Ранее школьник устроил пожар в селе Богородск Пермского края. Подросток поджог сжег ангар и 180 тонн сена, когда играл с петардами.

UPD: По данным источника 360.ru, в результате пострадавшая получила ожог 1-3 степени 80% волосистой части головы, туловища, спины, верхних и нижних конечностей и промежности, а также ожоговый шок второй степени.

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