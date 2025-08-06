Петербурженка из ревности подожгла машину с соперницей

В поселке Парголово местная жительница облила горючим соперницу, которая сидела в припаркованном автомобиле, и подожгла ее. Об этом 360.ru заявил очевидец.

Он отметил, что ЧП произошло на улице Первого Мая.

«Одна другой в машине чем-то в лицо плеснула, когда та курила. В этот момент что-то вспыхнуло», — рассказал собеседник 360.ru

По его словам, на девушке загорелась одежда и она выскочила из машины.

«Все уже судачат, что на почве ревности», — добавил он.

В результате петербурженка получила сильные ожоги, у нее полностью выгорели волосы. Еще один очевидец сообщил 360.ru, что из-за огня пострадали и другие люди.

«Застал, когда уже мужчину с забинтованной рукой в скорую садили», — подчеркнул он.