Петербурженка из ревности подожгла машину с соперницей
В поселке Парголово местная жительница облила горючим соперницу, которая сидела в припаркованном автомобиле, и подожгла ее. Об этом 360.ru заявил очевидец.
Он отметил, что ЧП произошло на улице Первого Мая.
«Одна другой в машине чем-то в лицо плеснула, когда та курила. В этот момент что-то вспыхнуло», — рассказал собеседник 360.ru
По его словам, на девушке загорелась одежда и она выскочила из машины.
«Все уже судачат, что на почве ревности», — добавил он.
В результате петербурженка получила сильные ожоги, у нее полностью выгорели волосы. Еще один очевидец сообщил 360.ru, что из-за огня пострадали и другие люди.
«Застал, когда уже мужчину с забинтованной рукой в скорую садили», — подчеркнул он.
Против нападавшей возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По данным СК по Петербургу, женщина подожгла автомобиль на почве ревности.
«Подозреваемая не смогла довести свой умысел до конца в связи со своевременным оказанием потерпевшей медицинской помощи», — отметили в ведомстве.
Ранее школьник устроил пожар в селе Богородск Пермского края. Подросток поджог сжег ангар и 180 тонн сена, когда играл с петардами.
UPD: По данным источника 360.ru, в результате пострадавшая получила ожог 1-3 степени 80% волосистой части головы, туловища, спины, верхних и нижних конечностей и промежности, а также ожоговый шок второй степени.