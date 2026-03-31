Дело пасынка Намина. Что известно о громком двойном убийстве Пасынка Стаса Намина Романа Ткаченко приговорили к 18 годам колонии

Московский областной суд приговорил Романа Ткаченко — пасынка рок-музыканта Стаса Намина — к 18 годам колонии строгого режима за убийство сводного брата и бабушки. Приговор стал итогом громкого дела, которое потрясло Подмосковье осенью 2023 года. Подробности — в материале 360.ru.

Что произошло Трагедия произошла в октябре 2023 года в деревне Крюково. Роман находился в доме своей бабушки Полины Ткаченко, где между ними произошел конфликт. Когда женщина уснула, мужчина нанес ей множественные ножевые ранения. Пенсионерка скончалась на месте. После этого он позвонил своему сводному брату — Артему Микояну, сыну Стаса Намина, и попросил приехать. Когда тот прибыл, между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой Ткаченко также нанес ему смертельные удары ножом. Утром 19 октября обнаружили тела. .

Ход следствия

Следствие провело около 20 экспертиз, включая медико-криминалистические, сообщил Следственный комитет России. Сам обвиняемый признал вину еще на стадии расследования, а позже подтвердил это в суде. В ходе процесса также звучали сведения о сложном психологическом состоянии подсудимого: по словам свидетелей, он ранее пытался покончить с собой и проходил лечение. Приговор и позиция сторон Суд признал Ткаченко виновным в убийстве двух лиц и назначил 18 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. При этом из обвинения исключили квалификацию «в беспомощном состоянии».

Гособвинение просило более строгий срок — 20 лет, а защита настаивала, что преступление он совершил в состоянии аффекта, и намерена обжаловать приговор, написал ТАСС. Суд также постановил уничтожить вещественные доказательства, включая одежду, а самого Стаса Намина обязали уведомлять о перемещениях осужденного и его возможных ходатайствах. Отдельно звучала позиция пресс-службы центра Стаса Намина. Там заявляли, что Ткаченко ранее имел проблемы с законом, отличался агрессивным поведением и не поддерживал близких отношений с музыкантом, несмотря на использование его фамилии. Последнее слово В суде Ткаченко заявил о полном раскаянии, попросил прощения у матери и отчима, встав перед ней на колени. Он признал, что его поступок не имеет оправдания, и назвал наказание справедливым.