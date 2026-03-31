Пасынка Намина приговорили к 18 годам за убийство бабушки и брата

Московский областной суд приговорил Романа Ткаченко — пасынка рок-музыканта Стаса Намина — к 18 годам колонии строгого режима за убийство сводного брата и бабушки. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Также ему назначили ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Суд исключил из обвинения признак «беспомощного состояния». По статье об убийстве двух лиц ему грозило вплоть до пожизненного срока, гособвинение просило 20 лет. Защита намерена обжаловать приговор.

Суд постановил уничтожить одежду, связанную с преступлением, а также обязал информировать Стаса Намина о перемещениях осужденного и его ходатайствах, уточнил ТАСС.

В последнем слове Ткаченко признал вину и попросил прощения у семьи. Преступление произошло 19 октября 2023 года в деревне Крюково Московской области.