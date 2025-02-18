Сегодня 10:04 Даже представить страшно. Что становится с младенцами, которых продают матери 0 0 0 Фото: Unsplash Криминал

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Совсем недавно в Москве задержали девушку, пытавшуюся продать своего маленького ребенка за тысячу долларов. К сожалению, проблема подобной торговли не решена и стоит очень остро. Детей, которых все-таки умудряются продать женщины, готовые на все ради денег, ждет очень тяжелая судьба. Часто они попадают в руки попрошаек и педофилов, рассказала «Вечерней Москве» представитель волонтерского движения по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива» Арина Файрушина.

Попрошайничество и сексуальное рабство На улицах можно встретить «мадонн» с младенцами — женщин, которые под видом бедных матерей просят милостыню. «Они специально покупают грудничков, поят или обкалывают их какими-то препаратами, чтобы они засыпали и не плакали, а затем идут с ними на руках просить милостыню. Такие дети долго не живут и вскоре умирают либо от этих самых препаратов, либо от отсутствия нормального питания. Потом от них просто избавляются», — рассказала Файрушина. По ее словам, в иных случаях детей продают педофилам. Младенцев подвергают насилию на камеру, ролики публикуют в теневом сегменте интернета.

В одних случаях сексуальные действия в отношении младенцев может совершать сам продавец, а в иных — продавец дает этого ребенка какому-то третьему лицу как «услугу». Арина Файрушина волонтер

В отдаленных регионах России нередки случаи продажи младенцев соседям. Покупатели могут преследовать благую цель: воспитание ребенка в хороших условиях. «Возьмем какую-нибудь сельскую местность в отдаленном регионе. Там бывают случаи, когда семьи живут с 10 детьми, половина из них не зарегистрирована. Кто и когда родился — черт ногу сломит», — отметила Файрушина. Такие семьи могут продавать младенцев соседям, которые их нормально вырастят и воспитают. Но покупателям еще необходимо «легализовать» детей и зарегистрировать их на себя.

Фото: Pxhere

Последние случаи продажи детей В феврале в Москве избрали меру пресечения девушке, которая пыталась продать новорожденную дочь. Мать оценила ребенка более чем в 200 тысяч рублей. После задержания злоумышленницы ребенка передали в медучреждение, сейчас девочке ничего не угрожает. Похожая история произошла ранее в Оренбурге. Там местный житель пытался продать полуторагодовалого сына за 1,5 миллиона рублей. Отца задержали при попытке воплотить задуманное в жизнь. Против него возбудили уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Мальчика госпитализировали.