Пытавшуюся продать новорожденную дочь москвичку арестовали
Москвичку, которая хотела продать новорожденную дочь, арестовали на 2 месяца
В Москве избрали меру пресечения для девушки, которая пыталась продать свою новорожденную дочь. По ходатайству следствия ее арестовали, сообщила пресс-служба столичного СК.
Москвичка оценила ребенка более чем в 200 тысяч рублей. Покупатели, которые действовали в рамках оперативного мероприятия, передали ей деньги за девочку 2025 года рождения.
После составления расписок о получении денежных средств и передачи младенца девушку задержали сотрудники правоохранительных органов.
Ребенка передали в специализированное медицинское учреждение. Жизни девочки ничто не угрожает.
Пытавшейся продать ее матери предъявили обвинение в торговле людьми. Во время допроса она полностью признала вину.
В пресс-службе судов общей юрисдикции столицы уточнили, что девушку арестовали на два месяца.