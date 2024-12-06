Жителя Оренбурга задержали при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей

Оренбургский СК сообщил о задержании подозреваемого в попытке продажи ребенка

Правоохранительные органы в Оренбурге задержали местного жителя, подозреваемого в попытке продажи полуторагодовалого сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 6 декабря 21-летний мужчина попытался продать сына 2023 года за 1,5 миллиона рублей. Незаконную сделку пресекли полицейские.

Против фигуранта завели уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Ребенка отвезли в больницу, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Представитель МВД Ирина Волк добавила в Telegram-канале, что злоумышленник несколько дней назад договорился о продаже сына желающим. Мать ребенка сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Во время передачи денег силовики задержали подозреваемого, отметила Волк.

Ранее стало известно, что более десятка матерей из Брянской области продали отцовство мигрантам за круглую сумму.

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