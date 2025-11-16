Водолазы обследовали пруд, где нашли голову мальчика в Москве

Водолазы обследовали дно Гольяновского пруда в Москве, где ранее нашли рюкзак с головой ребенка. Видео поисковых работ снял 360.ru.

Следственный комитет сообщил, что осмотр места происшествия продолжают следователи и криминалисты с привлечением группы водолазов МЧС. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастного к убийству несовершеннолетнего.

По данным «112», водолазы дополнительных улик в пруду водолазы не обнаружили. Следователи опрашивают свидетелей и анализируют записи городских камер видеонаблюдения. Подозреваемых по делу пока нет.

Следственное управление по ВАО возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Прокуратура взяла расследование на контроль.