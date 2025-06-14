Сегодня 05:56 Блогерша из Иркутска пожелала смерти бойцам СВО. Что известно о ее поступке и какое наказание ее ждет 0 0 0 Фото: Пресс-служба МВД Криминал

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Очередная блогерша и очередной плевок в сторону российской армии, а закончилось все традиционно — выломанная дверь, задержание и психдиспансер. В Иркутске арестовали блогершу, которая выложила в Сеть ролик с оскорблениями России, армии и военнослужащих — участников ВСО. На какую статью «наговорила» иркутянка и какова реакция общества — в материале 360.ru.

«Мне здесь делать нечего» Жительница Иркутска выложила в Сети видео, в котором она негативно отозвалась о Дне России. Она заявила, что никакой это не праздник и гордиться здесь нечем. Женщина заявила, что россиянам приходится убивать, чтобы «купить себе тачки и квартиры», пьют «как в последний раз» и при этом носят ордена. «Ордена сегодня ваши — это признак на всю жизнь, это клеймо на всю жизнь, что вы убийцы. Если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», — вещала блогерша, сидя за рулем автомобиля.

Фото: Пресс-служба МВД

Общественность остро отреагировала на высказывания блогерши, ей начали поступать угрозы. Женщина испугалась и устроила на камеру представление с угрозой членовредительства. Блогерша заявила, что не собирается извиняться за свои слова и хочет как можно скорее покинуть Россию, «здесь ей делать нечего». Когда прибыли полицейские, оказалось, что дверь заблокирована. По утверждению женщины, ее «запаяли» снаружи. Специалистам пришлось вскрывать дверь специнструментами.

Фото: Пресс-служба МВД

При задержании женщина вела себя неадекватно и вызывающе, сидела на балконе с ножом в руках. Когда ее вели на освидетельствование, она несколько раз пыталась сбежать. Женщину доставили в психоневрологический диспансер, чтобы проверить ее на опьянение или употребление запрещенных веществ. Задержанная — ранее судимая 36-летняя жительница Шелехов, ранее она работала бортпроводницей. В настоящее время действиям нарушительницы дается правовая оценка.

Фото: Пресс-служба МВД

«Неприемлемая позиция» Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев в беседе с 360.ru заявил, что иркутская блогерша должна понести наказание, ее слова дискредитируют тех, кто ее защищает. «Высказывания блогерши из Иркутска — это гнусная, отвратительная и абсолютно неприемлемая позиция, которая не имеет ничего общего с ценностями российского общества», — подчеркнул Зайцев.

Фото: Пресс-служба МВД

Руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при ГУ МВД России по региону Елена Зубун рассказала о реакции бойцов из зоны СВО. «Наши бойцы поделились со мной своим возмущением по поводу гнусных высказываний блогера из Иркутска в адрес нашей страны и самих военнослужащих. Мы считаем такие слова отвратительными и недопустимыми. Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, „героиня“ ролика понесет заслуженное наказание», — заявила Зубун.