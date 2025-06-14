Блогерша из Иркутска пожелала смерти бойцам СВО. Что известно о ее поступке и какое наказание ее ждет
Очередная блогерша и очередной плевок в сторону российской армии, а закончилось все традиционно — выломанная дверь, задержание и психдиспансер. В Иркутске арестовали блогершу, которая выложила в Сеть ролик с оскорблениями России, армии и военнослужащих — участников ВСО. На какую статью «наговорила» иркутянка и какова реакция общества — в материале 360.ru.
«Мне здесь делать нечего»
Жительница Иркутска выложила в Сети видео, в котором она негативно отозвалась о Дне России. Она заявила, что никакой это не праздник и гордиться здесь нечем. Женщина заявила, что россиянам приходится убивать, чтобы «купить себе тачки и квартиры», пьют «как в последний раз» и при этом носят ордена.
«Ордена сегодня ваши — это признак на всю жизнь, это клеймо на всю жизнь, что вы убийцы. Если все эсвэошники сдохнут завтра, я выпью вина», — вещала блогерша, сидя за рулем автомобиля.
Общественность остро отреагировала на высказывания блогерши, ей начали поступать угрозы. Женщина испугалась и устроила на камеру представление с угрозой членовредительства. Блогерша заявила, что не собирается извиняться за свои слова и хочет как можно скорее покинуть Россию, «здесь ей делать нечего».
Когда прибыли полицейские, оказалось, что дверь заблокирована. По утверждению женщины, ее «запаяли» снаружи. Специалистам пришлось вскрывать дверь специнструментами.
При задержании женщина вела себя неадекватно и вызывающе, сидела на балконе с ножом в руках. Когда ее вели на освидетельствование, она несколько раз пыталась сбежать. Женщину доставили в психоневрологический диспансер, чтобы проверить ее на опьянение или употребление запрещенных веществ.
Задержанная — ранее судимая 36-летняя жительница Шелехов, ранее она работала бортпроводницей. В настоящее время действиям нарушительницы дается правовая оценка.
«Неприемлемая позиция»
Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев в беседе с 360.ru заявил, что иркутская блогерша должна понести наказание, ее слова дискредитируют тех, кто ее защищает.
«Высказывания блогерши из Иркутска — это гнусная, отвратительная и абсолютно неприемлемая позиция, которая не имеет ничего общего с ценностями российского общества», — подчеркнул Зайцев.
Руководитель регионального отделения Народного фронта в Иркутской области и замруководителя Общественного совета при ГУ МВД России по региону Елена Зубун рассказала о реакции бойцов из зоны СВО.
«Наши бойцы поделились со мной своим возмущением по поводу гнусных высказываний блогера из Иркутска в адрес нашей страны и самих военнослужащих. Мы считаем такие слова отвратительными и недопустимыми. Наши ребята, нередко рискуя жизнью, защищают мирное небо для всех, включая таких горе-блогеров. Знаем, что правоохранительные органы уже начали проверку. Надеемся, „героиня“ ролика понесет заслуженное наказание», — заявила Зубун.