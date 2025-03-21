Сегодня 02:44 Весенний призыв в 2025 году. Что изменится для призывников с 1 апреля 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Армия

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Уже с 1 апреля по всей России вновь откроются сборные пункты военных комиссариатов, начнется традиционный весенний призыв. В 2025 году призывников ждут существенные изменения. Сколько придется служить, кто может рассчитывать на отсрочку, с какими заболеваниями не берут в армию и как будут устроены электронные повестки — в материале 360.ru

Сроки весеннего призыва 2025 Весенний призыв на срочную военную службу в 2025 году традиционно начнется 1 апреля и завершится 15 июля. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, а также для педагогических работников установлены особые сроки призыва — с 1 мая по 15 июля. Граждан, проживающих в сельской местности и занятых на посевных и уборочных работах, освобождают от весеннего призыва. Сколько служить призывникам в 2025 году Срок службы по призыву в 2025 году остается неизменным и составляет 12 месяцев. Для тех, кто выбрал альтернативную гражданскую службу (АГС), срок составляет 21 месяц. Если АГС проходит в организациях Вооруженных сил России и других войсковых формированиях (например, в качестве санитаров), то продолжительность службы составляет 18 месяцев. Важные изменения для призывников 2025 года С 1 января 2024 года в России установили новый возрастной диапазон для призыва — с 18 до 30 лет, вместо прежнего предела в 27 лет. Эта норма, естественно, сохранится в 2025 году. Таким образом, мужчины, которым исполнилось 27 лет после 1 января 2024 года, остаются подлежащими призыву до достижения 30-летнего возраста. Это изменение значительно увеличивает количество граждан, попадающих под действие призывных кампаний. Глава думского оборонного комитета Картаполов объяснял, что поднять верхнюю планку попросили сами будущие призывники.

Интересно Те, кому 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, призыву не подлежат. Те, кому 27 лет исполнилось до 1 января 2024 года, призыву не подлежат.

Фото: РИА «Новости»

Серьезные ужесточения штрафов для призывников С 2024 года власти ввели повышенные штрафы за уклонение от призывных мероприятий, и эти санкции продолжат действовать в 2025 году: Неявка по повестке: штраф от 10 000 до 30 000 рублей.

Неуведомление об изменениях данных (места жительства, работы, учёбы, семейного положения): штраф от 1 000 до 5 000 рублей.

Пребывание за границей более шести месяцев без уведомления военкомата: штраф до 15 000 рублей.

Покинувшие место жительства в призывную компанию на срок более трех месяцев без уведомления: штраф до 15 000 рублей.

Уклонение от медицинской комиссии: штраф до 25 000 рублей. Эти меры призваны повысить дисциплину и заставить призывников серьезнее относиться к своим обязанностям перед военкоматами. Электронные повестки и единый реестр С 2025 года призывная система постепенно переходит на цифровые технологии. Электронные повестки будут отправляться через личный кабинет на портале «Госуслуги» и считаться врученными с момента их загрузки в систему, независимо от того, видел ли их адресат. Это делает процесс уведомления более оперативным и прозрачным, но обвязывает граждан регулярно проверять свои аккаунты. Также начнет действовать единый реестр призывников, который объединит данные о здоровье, образовании, семейном положении, месте работы и других аспектах жизни. Реестр позволит военкоматам быстро обновлять информацию и принимать решения на основе актуальных сведений, минимизируя ошибки и задержки. Встать на учет, когда система заработает, можно будет онлайн. Продление срока действия решений призывной комиссии Ранее, если гражданина признавали годным к службе, но не призывали в текущую кампанию (например, из-за достижения установленного лимита призывников), его дело пересматривалось в следующем призыве с повторным прохождением процедур, включая медицинское освидетельствование. В марте 2025 года власти одобрили законопроект, который должен упростить процесс призыва для граждан. Он предполагает, что решение о годности призывника будет оставаться в силе в течение одного года. Новый порядок власти могут применить уже с 1 апреля 2025 года. Это означает, что если призывник не будет отправлен в армию в весенний призыв (апрель–июль), его могут призвать в осенний (октябрь–декабрь) без дополнительных проверок. Такое новшество упрощает работу военных комиссариатов, сокращает бюрократические издержки и ускоряет процесс набора.

Фото: РИА «Новости»

Пересмотр категорий годности к службе Министерство обороны России может изменить подход к оценке здоровья призывников, ужесточив критерии для некоторых заболеваний. Гипертония первой степени: ранее такие граждане могли быть освобождены от службы (категория «В» или «Д»), теперь их могут признать годными с ограничениями (категория «Б»), что допускает службу в определенных родах войск. Сифилис и некоторые психические расстройства: методы оценки этих состояний будут уточнены для более строгого отбора, что может увеличить число годных призывников. Эти изменения в перспективе расширят базу потенциальных военнослужащих и сделают медицинскую экспертизу более детализированной и объективной. Альтернативная гражданская служба С 3 марта 2025 года начал действовать обновленный список профессий для альтернативной гражданской службы (АГС), расширяющий выбор для тех, кто по убеждениям (например, религиозным) или иным причинам не может нести военную службу. Это может включать работу в медицинских учреждениях, социальной сфере или на государственных предприятиях. Однако с 1 апреля 2025 года доступ к АГС будет более строг: право на такую службу получат только те, кто предоставит убедительные доказательства — медицинские справки о состоянии здоровья или документы, подтверждающие принципиальные убеждения. Это усложнит использование АГС для потенциальных уклонистов. Сам список существенно расширен — с 238 до 266 пунктов. В новый список включены такие специальности, как машинист по стирке и уборке спецодежды, оператор видеозаписи, охотник промысловый, почтальон, рыбовод, садовод, сборщик обуви, стропальщик и швея.

Фото: РИА «Новости»

Кто освобождается от военной службы Некоторые категории граждан в России освобождаются от военной службы. Освобождение предоставляют по следующим основаниям: Граждане, признанные негодными к военной службе (категория «Д»), освобождаются навсегда. Это касается лиц с тяжелыми заболеваниями, такими как онкология, ВИЧ, тяжелые формы диабета, психические расстройства и другие подобные состояния.

Лица с категорией «В» (ограниченно годные) освобождаются от призыва в мирное время, но могут быть призваны в военное время.

Граждане с ученой степенью (кандидаты и доктора наук), работающие по своей специальности.

Уже отслужившие военную службу или прошедшие альтернативную гражданскую службу.

Осужденные за совершение преступлений (в зависимости от тяжести преступления и срока наказания).

Близкие родственники тех, кто погиб при исполнении воинских обязанностей. Эти категории граждан не подлежат призыву и не получают повесток. Кому могут дать отсрочку в призыв 2025 года Российское правительство планомерно усиливает армейские структуры для укрепления военного потенциала страны. Точные цифры по призыву зависят от указа президента, который публикуется перед каждой кампанией. Список тех, кто может претендовать на отсрочку от военной службы, в 2025 году изменился незначительно: Временно не годным по здоровью могут дать отсрочку до года.

Те, кто постоянно ухаживает за близкими родственниками, с рядом оговорок, также вправе обратиться за отсрочкой от призыва.

Отсрочку дадут отцам-одиночкам и отцам двух и более детей, на опекунов этот также распространяется.

Мужья беременных вторым ребенком женщин на позднем сроке вполне могут рассчитывать на отсрочку.

Беженцам, статус которых официально признан, отсрочку дадут на полгода с момента приобретения российского гражданства.

Студенты и аспиранты очных отделений не призываются до завершения учебы.

Граждане, у которых на иждивении находятся близкие родственники (например, инвалиды I или II группы), если нет других лиц, обязанных их содержать.

Депутаты Государственной думы и региональных законодательных органов на время исполнения своих полномочий.

Сотрудники органов внутренних дел, пожарной охраны, таможни и других служб, если они проходят службу в этих органах.

Работники IT-компаний с государственной аккредитацией и с рядом других условий.

Фото: РИА «Новости»

Категории годности призывника При прохождении медицинского освидетельствования призывникам присваивается одна из пяти категорий годности, которая определяет их возможность служить в армии. Категории следующие: Категория «А» — годен к военной службе. Призывники с отличным здоровьем, без каких-либо ограничений. Они могут служить в любых войсках, включая элитные подразделения, такие как ВДВ или спецназ. Категория «Б» — годен с незначительными ограничениями. Призывники с незначительными проблемами со здоровьем, например, легкая степень плоскостопия или близорукость. Они могут служить в большинстве видов войск, но с ограничениями по физическим нагрузкам или месту службы. Категория «В» — ограниченно годен. Призывники с серьезными заболеваниями, такими как хронические болезни в стадии ремиссии. Они освобождаются от службы в мирное время, но могут быть призваны в случае мобилизации, или на военные сборы. Таким гражданам выдают военный билет с отметкой о зачислении в запас. Категория «Г» — временно не годен. Призывники с временными проблемами со здоровьем, например, переломы или острые заболевания. Им предоставляют отсрочку на 6–12 месяцев с последующим пересмотром состояния здоровья. Категория «Д» — не годен к военной службе. Призывники с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями. Они полностью освобождаются от военной службы и получают военный билет с отметкой о непригодности. Эти категории определяются на основании «Расписания болезней» — документа, в котором перечислены заболевания и состояния, влияющие на годность к службе. Исключения в сроках призыва на срочную службу Обычно призыв на срочную службу проводится в строго установленные периоды: весенний (с 1 апреля по 15 июля) и осенний (с 1 октября по 31 декабря). Однако существуют исключения, когда сроки призыва могут быть изменены: Для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Весенний призыв начинается с 1 мая, а не с 1 апреля, из-за климатических особенностей и сложностей с транспортировкой.

Осенний призыв проходит в стандартные сроки. Для педагогических работников Призыв педагогов, работающих в образовательных учреждениях, проводится только в весенний период (с 1 мая по 15 июля), чтобы не прерывать учебный процесс. Для сельских жителей, занятых на посевных и уборочных работах Призыв таких граждан проводится только в осенний период (с 15 октября по 31 декабря), чтобы не мешать сельскохозяйственным работам.

Интересно В случае введения военного положения или мобилизации сроки призыва могут быть изменены или отменены в зависимости от решений высшего руководства страны. В таких условиях возможен призыв граждан из запаса или изменение возрастных ограничений. В случае введения военного положения или мобилизации сроки призыва могут быть изменены или отменены в зависимости от решений высшего руководства страны. В таких условиях возможен призыв граждан из запаса или изменение возрастных ограничений.

Эти исключения учитывают специфику жизни и работы граждан в различных регионах и профессиях, чтобы минимизировать негативное влияние призыва на экономику и социальную сферу.

Изменится ли срок службы в ближайшее время? На данный момент нет официальных данных или заявлений о планах изменения срока службы в российской армии. Текущая длительность в один год сохраняется, а реформы сосредоточены на улучшении системы призыва, а не на корректировке продолжительности службы. С 2025 года призывная система в России станет более строгой, технологичной и охватывающей больше граждан. Продление срока действия решений комиссий, внедрение цифровых повесток и реестра, пересмотр категорий годности, ужесточение правил отсрочек и повышение штрафов — все это создает новую реальность для призывников.