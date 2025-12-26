Сегодня 12:37 Сверхмощное сердце для нового Су: как «Изделие 177» изменило русский истребитель 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Армия

Несмотря на невероятную маневренность и смертоносность, истребитель Су-57 вновь усовершенствовали. Российские конструкторы оснастили самолет новым двигателем, который обеспечит борту тягу до 16 тысяч килограмм-сил. Подробности — в материале 360.ru.

Любимец авиасалонов Недавно в России провели испытания многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем «Изделие 177». Ростех опубликовал эффектные кадры с испытаниями обновленного самолета. Истребитель отличается тем, что может круглосуточно выполнять широкий спектр боевых задач даже в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке. В статье для журнала The National Interest обозреватель Гаррисон Касс обратил внимание на еще одно важное общее свойство российских самолетов — возможность полного контроля над полетом. «Акцент на маневренности вообще типичен для самой российской философии самолетостроения: он обеспечивает управляемость и смертоносность в полете», — отметил специалист.

Фото: РИА «Новости»

Он подробно описал предыдущую версию Су-57, которая получила два двигателя АЛ-41Ф1 НПО «Сатурн». Благодаря им истребитель отличился высокой тяговооруженностью даже с полной боевой загрузкой. Самолет также имеет невероятную способность маневрировать на закритических углах атаки и резко задирать нос на низкой скорости, поэтому может выполнять фигуры высшего пилотажа вроде Кобры Пугачева. Другой обозреватель TNI — Питер Сучу — отметил, что истребитель с АЛ-41Ф1 поражал публику на авиасалонах, но коммерческого успеха не достиг. Чтобы увеличить продажи, Ростех оснастил самолет «Изделием 177». Этот новый двигатель делался специально для Су-57. Сучу уточнил, что именно разработка данного «Изделия» долгое время оставалась одной из самых серьезных технических препон перед программой истребителя.

Фото: РИА «Новости»

Новая попытка найти покупателей Первые серийные Су-57 выпускались с «промежуточными» двигателями, и создание более совершенной установки стало главным приоритетом. Перед конструкторами поставили задачу сделать мотор, который обеспечит более высокую тягу и повышенную топливную эффективность и при этом будет иметь более длительный срок службы. Ростех заявил, что на форсаже «Изделие 177» может развить тягу до 16 тысяч килограмм-сил, притом что расход топлива существенно снизился по сравнению с предшественниками. Всего в России создали не менее трех десятков Су-57. Сучу не исключил, что новый двигатель ускорит поиск покупателей. Вместе с тем, по мнению эксперта, немногие государства будут тратить деньги на маневренный самолет в эпоху, когда воздушные бои происходят далеко вне пределов прямой видимости.