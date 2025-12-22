Су-57 впервые совершил полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Истребитель Су-57, оснащенный двигателем пятого поколения «изделие 177», впервые поднялся в небо. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Тестовый полет провел заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Испытания прошли в штатном режиме.

В Ростехе напомнили, что многофункциональный истребитель может выполнять широкий спектр боевых задач в круглосуточном режиме, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.

«Самолет закономерно вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки», — добавили в пресс-службе.

В корпорации уточнили, что новый двигатель с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и позволит специалистам и дальше совершенствовать самолет.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов подтвердил наращивание производства снарядов и авиационных бомб. По его словам, ни одна страна мира не достигает таких показателей.