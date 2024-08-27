Осенний призыв — 2024. Начало, сроки, условия, возраст
Через месяц с небольшим в России начнется осенний призыв в армию. Кто ему подлежит, а кому гарантирована отсрочка, что грозит уклонистам и как оформить альтернативную гражданскую службу — 360.ru собрал ответы на эти и другие вопросы.
Сроки осеннего призыва в России в 2024 году
Призыв на срочную военную службу проходит дважды в год: весной и осенью. Второй длится с 1 октября по 31 декабря.
Есть исключения:
- жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже;
- новобранцев из сельской местности, работающих на посевной и уборочной кампаниях, отправляют в армию только осенью.
- педагогические работники идут служить лишь весной.
Особенности осеннего призыва в 2024 году
Возраст
Начиная с 2024 года в силу вступил закон, согласно которому призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы остается неизменным — один год.
Вручение повесток
Ранее повестка из военкомата считалась полученной только при ее вручении лично призывнику. Теперь документ о призыве на военную службу могут вручить:
- сотрудник военного комиссариата лично призывнику по месту жительства, работы или учебы под расписку;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме на «Госуслугах» в личном кабинете после создания реестра повесток. Цифровой документ должен быть дублирован бумажной копией, которую обязаны вручить одним из вышеперечисленных способов.
Если оповещение о призыве на службу в армию прислали в мессенджерах, оставили в подъезде или бросили в почтовый ящик, просто сунули в щель входной двери, передали родственнику, то никакой ответственности за неявку законом не предусмотрено.
Подходящие категории по здоровью
Новобранцев отправляют в вооруженные силы исключительно после медицинского освидетельствования и определения категории годности к военной службе.
Существует пять категорий:
- А — годен к военной службе;
- Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен к военной службе;
- Г — временно не годен к военной службе;
- Д — не годен к военной службе.
На службу призывают только тех молодых людей, которые получили категории годности А и Б.
Если призывник имеет заболевание, указанное в перечне болезней, он освобождается от военной службы навсегда при категории годности В или на время, если категория годности Г. Тех, кто получил категорию Д, снимают с воинского учета по состоянию здоровья.
Кто имеет право на отсрочку
Учебная отсрочка
Существуют различные отсрочки от призыва, например по учебе:
- после прохождения государственной итоговой аттестации для поступления в высшее учебное заведение или в колледж, действует до 1 октября;
- на время обучения для студентов колледжей или техникумов;
- для студентов очной формы обучения в высших учебных заведениях (имеющих государственную аккредитацию).
Важно помнить, что для последнего варианта необходимо предоставить в военкомат выписку из приказа о зачислении в вуз и каждый год, в сентябре, приносить новую справку для подтверждения временного освобождения от призыва.
Тем, кто окончил колледж или техникум, а уже потом поступил в университет или институт, отсрочку не предоставляют.
Учащимся в другой стране она тоже не положена. Однако отсрочку можно получить, если уехать за границу с целью получения образования более чем на полгода
Таким студентам необходимо сняться с воинского учета — в письменной или электронной форме (через «Госуслуги») сообщить военкомату сведения о выезде из России, указать срок и быть готовым предоставить справку о зачислении в зарубежный вуз, билеты на самолет или поезд, визу. Документы нужно перевести на русский язык и заверить у нотариуса. Впоследствии необходимо оповестить о своем возращении.
IT-отсрочка
Есть отсрочка для IT-специалистов. На нее могут претендовать молодые люди до 30 лет, которые трудятся в соответствующей сфере по трудовому договору полный рабочий день в аккредитованных компаниях. Специалисты должны проработать там не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.
Кроме того, они должны иметь высшее образование по специальности из утвержденного перечня, опубликованного Минцифры России. Подать заявления на временное освобождение от армии можно на портале госуслуг — к 27 сентября там появится специальная форма анкеты.
Другие категории отсрочки
Отсрочка от призыва на срочную службу положена:
- депутатам;
- сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ;
- опекунам несовершеннолетних;
- тем, кто ухаживает за близким родственником;
- отцам-одиночкам;
- отцам детей-инвалидов до трех лет;
- отцам двух и более детей;
- мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель).
Служить не берут кандидатов и докторов наук, условно осужденных или находящихся под следствием, а также имеющих судимость. Полностью освобождены от призыва близкие родственники военнослужащих, которые погибли при исполнении.
Что грозит уклонистам в 2024 году
Уклонистам грозит уголовная ответственность согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации: штраф до 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев), либо арест до шести месяцев, либо до двух лет принудительных работ или лишения свободы.
Под уклонением подразумевают неявку без уважительной причины на медицинское освидетельствование, психологический отбор, заседание призывной комиссии или отбытие к месту прохождения службы.
Уважительными причинами считаются (при документальном подтверждении):
- заболевание или увечье, повлекшее утрату трудоспособности;
- тяжелое состояние здоровья членов семьи, участие в похоронах;
- препятствие, возникшее из-за действия непреодолимой силы, либо иное обстоятельство, не зависящее от призывника;
- другие причины, которые призывная комиссия признает уважительными.
«Уголовная ответственность наступает, если призывник таким образом намерен избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву», — пояснили в Верховном суде.
Суд обязан установить, что призывника оповестили о необходимости явки надлежащим образом.
Альтернативная служба
Если призывник по каким-то причинам не хочет идти в армию, он может воспользоваться правом заменить воинскую службу на альтернативную гражданскую. Минтруд утвердил перечень подходящих профессий, среди которых — животновод, повар, маляр, машинист бульдозера, тракторист, почтальон и прочие.
Важно помнить, что заявление о замене вида службы необходимо подать не позднее чем за полгода до начала призыва. Обязательно нужно указать причины такого решения.
В отличие от срочной альтернативная гражданская служба длится 21 месяц. Для гражданского персонала в военных организациях — 18 месяцев.
За уклонение тоже предусмотрено наказание: штраф до 80 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев), либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест сроком до полугода.
Кто будет в запасе и резерве
Часть граждан зачисляют в военный запас. Это:
- уволенные с военной службы;
- прошедшие срочную военную или альтернативную гражданскую службу;
- отучившиеся в военных вузах и центрах, а также на военных кафедрах;
- освобожденные от призыва или получивших отсрочку до 27 лет;
- не прошедшие службу по призыву, не имея на то законных оснований;
- уволенные с военной службы без постановки на воинский учет;
- женщины, имеющие военную специальность.
Кроме того, есть резервисты — они тоже в запасе, но заключили контракт с Минобороны о пребывании в мобилизационном резерве, проходят сборы и получают ежемесячные выплаты.
На службу резервистов могут призвать в любой момент, поскольку из этого контингента формируют военный резерв. Он нужен для того, чтобы при необходимости укомплектовать вооруженные силы подготовленными и обученными специалистами.
Военные сборы 2024 года
Ежегодно в России проводят военные сборы для армейского резерва. Они продолжаются не более двух месяцев. Участники сохраняют свое место работы и среднюю заработную плату.
На сборы нельзя призвать чаще одного раза в три года и больше 12 месяцев за все время. Возраст участников таких сборов зависит от категории запаса. Освобождение могут получить те же категории, что и при срочной службе.
За неявку на сборы грозит штраф от 500 рублей до трех тысяч.