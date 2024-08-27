Возраст

Начиная с 2024 года в силу вступил закон, согласно которому призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы остается неизменным — один год.

Вручение повесток

Ранее повестка из военкомата считалась полученной только при ее вручении лично призывнику. Теперь документ о призыве на военную службу могут вручить:

сотрудник военного комиссариата лично призывнику по месту жительства, работы или учебы под расписку;

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

в электронной форме на «Госуслугах» в личном кабинете после создания реестра повесток. Цифровой документ должен быть дублирован бумажной копией, которую обязаны вручить одним из вышеперечисленных способов.

Если оповещение о призыве на службу в армию прислали в мессенджерах, оставили в подъезде или бросили в почтовый ящик, просто сунули в щель входной двери, передали родственнику, то никакой ответственности за неявку законом не предусмотрено.