Сегодня 02:14 Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию? Какие существуют категории годности для службы в армии в 2024 году 0 0 0 Фото: Alexey Sukhorukov/Xinhua / Global Look Press Армия

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Осенний призыв в этом году начнется с 1 октября и продлится до 31 декабря, но на этот раз он пройдет по новым правилам. Прежде всего, речь идет об увеличении срока призыва, теперь под него попадут мужчины до 30 лет, а не 27, как было раньше. Кроме того, ожидается, что заработает электронный реестр, поэтому повестка станет считаться врученной после попадания в кабинет госуслуг потенциального призывника. Но срочная служба грозит не всем, так как все зависит от состояния здоровья будущего солдата. Каждого призывника дополнительно проверит медицинская комиссия, которая и вынесет окончательный вердикт, назначив ему одну из пяти категорий годности.

Категории годности к службе в армии

Категория А: годен к службе во всех подразделениях

Попадающие в эту категорию призывники не имеют значительных проблем со здоровьем, а значит полностью годны к военной службе. Зачислить их могут в войска специального назначения, Военно-морской флот, артиллерийские и пограничные войска, в караульные части и другие.

Фото: РИА «Новости»

Сюда же попадают призывники с легкими диагнозами, которые включают в себя кариес, доброкачественные новообразования на коже или незначительное превышение массы тела.

Категория Б: годен к службе с незначительными ограничениями

К военной службе призывник годен, но в элитные подразделения спецназа или военно-воздушный десант путь для него закрыт.

Призывников в эту категорию отправляют при обнаружении легкой астении, значительного ожирения, сколиоза второй степени и даже легкими психическими расстройствами, возникшими после получения закрытой черепно-мозговой травмы.

Фото: РИА «Новости»

Служить призывник категории годности Б может в инженерных войсках и войсках связи, зенитно-ракетных частях и подразделениях Военно-морского флота.

Категория В: ограниченно годен к службе

Призывник этой категории имеет значительные проблемы со здоровьем и освобожден от призыва, но не от мобилизации в случае наступления военных действий или от сборов в мирный период.

Фото: РИА «Новости»

Категорию В получают призывники с активной, но не открытой и даже активной формой туберкулеза, но при условии, что выделений при кашле у него нет, а легкие пострадали не так сильно. Также с некоторыми видами сифилиса и заболеваниями крови, которые медленно прогрессируют.

Категория Г: временно не годен к службе в армии

Это временная категория для призывников. Обычно ее получают те, кому необходимо время для лечения вирусных заболеваний или сращивания переломов. Призывникам могут предоставить отсрочку от полугода до 12 месяцев. После их снова вызывают для прохождения врачебно-медицинской комиссии, которая выносит итоговое заключение с категорией А или Б.

Фото: РИА «Новости»

Кроме переломов и вирусных заболеваний отсрочку дают призывникам с обострением кожных или кишечных заболеваний, после операции по удалению доброкачественных новообразований, недолеченных инфекций глаз или сильных травм.

Категория Д — не годен к призыву

Попадающие под эту категорию призывники не годны к военной службе и в Вооруженные силы России не могут попасть даже по контракту или в качестве добровольцев.

Фото: РИА «Новости»

Соответствующую отметку в военном билете призывник получает при открытой и заразной форме туберкулеза, подтвержденном статусе вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), умственной отсталости и стойких психических расстройств после инсультов.

Болезни, с которыми не берут в армию и не мобилизуют

Все заболевания, по которым призывникам не грозит военная служба прописаны в специальном перечне, который регулярно обновляется. Он называется «Расписание болезней» и состоит из 17 глав.

Болезни глаз и уха

На военную службу не берут мужчин с близорукостью более шести диоптрий и дальнозоркостью более восьми диоптрий, сильным астигматизмом, глаукомой от второй стадии и выше, глухотой на оба уха, а также глухонемых.

Неврологические и психические расстройства

Если у призывника за последний год пять и более раз случались приступы эпилепсии, то на военную службу он не пойдет. При этом редкие припадки или проявившие себя пять и более лет назад от призыва не освобождают. Окончательное решение принимает военно-медицинская комиссия по результатам электроэнцефалографии.

Фото: РИА «Новости»

Противопоказанием к военной службе являются все виды шизотипических и аффективных расстройств, а также реактивный психоз, психогенная депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и хроническое изменение личности.

Болезни сердечно-сосудистой системы

Не годными для военной службы считаются призывники с ишемической болезнью сердца или врожденным пороком главного органа, гипертонией первого типа и выше, а также заболеваниями системы кроветворения, сосудов спинного и головного мозга.

Острые заболевания

В армию не возьмут призывников с сахарным диабетом, заболеваниями пищевода и кишечника, брюшины с нарушениями функций. Сюда же относятся люди с почечной недостаточностью, поражениями центральной нервной системы, прободными язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, болезнями печени, желчного пузыря и хроническим панкреатитом.

Фото: РИА «Новости»

При обострении хронических гепатитов B и C призывники получают отсрочку до стабилизации состояния и дальше на развитие болезни смотрят специалисты военно-медицинской комиссии. Бронхиальная астма освобождает от службы только при тяжелом течении болезни.