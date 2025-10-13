Обойдет все ПВО и ударит с любой стороны. Что за новое оружие Путина испугало Запад

Западные страны получили от президента России Владимира Путина последнее китайское предупреждение. Он заявил журналистам на пресс-конференции в Душанбе об успешном тестировании нового оружия. Почему русофобы в Евросоюзе и НАТО напряглись и о каком новом козыре Москвы идет речь — в материале 360.ru.

Оружейная интрига Путина Во время трехдневного визита в Таджикистан Путин заинтриговал весь мир заявлением о новом оружии России. Он отметил, что испытания уже ведутся, но не стал делиться подробностями и не уточнил, будет ли оно мощнее «Орешника». «Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно <…> проходит у нас испытания», — заявил глава государства.

Фото: РИА «Новости»

Как считает военный обозреватель China Media Group Вэй Дунсюй, лишь одно упоминание Путиным нового оружия способно привести в трепет противников России. Он предположил, что российский лидер мог иметь в виду либо крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем, способную нести ядерную боевую часть, либо модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон». Авторы «Военной хроники» тоже посчитали, что речь может идти о «Буревестнике». Но также предположили, что Путин мог говорить и о наземном варианте «Калибра» под условным названием «Рельеф». «Обойдет все системы ПВО» Эксперты продолжают пытаться угадать, о каком именно новом оружии мог говорить президент. Многие склоняются к тому, что речь все-таки идет о «Буревестнике». Как заявил в интервью Радио «Комсомольская правда» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, об этой крылатой ракете уже было известно.

Но я бы хотел отметить, что это «оружие Судного дня». Мы его можем применить в том случае, если началась третья мировая, глобальная ядерная война, и уже никто ни в чем себя не ограничивает. И ядерная энергоустановка на борту — в случае аварии ракеты или ее поражения — приводит к заражению местности. Последний довод в ситуации, которая может сложиться по вине наших оппонентов. Юрий Кнутов Военный эксперт

Он отметил, что у этой ракеты неограниченная дальность полета. «Буревестник» сможет ударить по территории противника, причем зайдет с любой стороны. Ракета способна легко обойти районы ПВО.

Фото: РИА «Новости»

По словам Кнутова, Путин также мог иметь в виду усовершенствование гиперзвукового оружия. Мог говорить, например, о гиперзвуковом блоке «Авангард», который отделяется от МБР и со скоростью 26-28 махов движется на высоте 40-50 километров. Глайдер невозможно перехватить. «Если президент говорит о прорыве — скорее всего, услышим о „Буревестнике“ и, возможно, об оружии на новом физическом принципе. Лазерный „Пересвет“ есть, и компактный лазер мы уже демонстрировали, он называется „Посох“», — пояснил эксперт.

Интересно Этим летом в России испытали новое лазерное оружие «Посох», предназначенное для борьбы с БПЛА. Лазер прожег крыло иностранного дрона за 0,1 секунды на расстоянии 50 метров, а также стальной лист толщиной в сантиметр, причем в 15 раз быстрее, чем предыдущий прототип. Приоритетная цель поражения — украинский дрон «Лютый», который планируют сжигать на дистанции 1500 метров.

Кнутов добавил, что сейчас главное добиться увеличения их мощности, чтобы она составляла не менее 100 киловатт. Он отметил, что израильтяне уже испытали свой боевой лазер в работе по минам и беспилотникам. Они его долго разрабатывали и остались довольны результатом. Сейчас подобные разработки ведет Индия.