Обойдет все ПВО и ударит с любой стороны. Что за новое оружие Путина испугало Запад
Западные страны получили от президента России Владимира Путина последнее китайское предупреждение. Он заявил журналистам на пресс-конференции в Душанбе об успешном тестировании нового оружия. Почему русофобы в Евросоюзе и НАТО напряглись и о каком новом козыре Москвы идет речь — в материале 360.ru.
Оружейная интрига Путина
Во время трехдневного визита в Таджикистан Путин заинтриговал весь мир заявлением о новом оружии России. Он отметил, что испытания уже ведутся, но не стал делиться подробностями и не уточнил, будет ли оно мощнее «Орешника».
«Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новостях, о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно <…> проходит у нас испытания», — заявил глава государства.
Как считает военный обозреватель China Media Group Вэй Дунсюй, лишь одно упоминание Путиным нового оружия способно привести в трепет противников России. Он предположил, что российский лидер мог иметь в виду либо крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем, способную нести ядерную боевую часть, либо модифицированную гиперзвуковую ракету «Циркон».
Авторы «Военной хроники» тоже посчитали, что речь может идти о «Буревестнике». Но также предположили, что Путин мог говорить и о наземном варианте «Калибра» под условным названием «Рельеф».
«Обойдет все системы ПВО»
Эксперты продолжают пытаться угадать, о каком именно новом оружии мог говорить президент. Многие склоняются к тому, что речь все-таки идет о «Буревестнике». Как заявил в интервью Радио «Комсомольская правда» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, об этой крылатой ракете уже было известно.
Но я бы хотел отметить, что это «оружие Судного дня». Мы его можем применить в том случае, если началась третья мировая, глобальная ядерная война, и уже никто ни в чем себя не ограничивает. И ядерная энергоустановка на борту — в случае аварии ракеты или ее поражения — приводит к заражению местности. Последний довод в ситуации, которая может сложиться по вине наших оппонентов.
Юрий Кнутов
Военный эксперт
Он отметил, что у этой ракеты неограниченная дальность полета. «Буревестник» сможет ударить по территории противника, причем зайдет с любой стороны. Ракета способна легко обойти районы ПВО.
По словам Кнутова, Путин также мог иметь в виду усовершенствование гиперзвукового оружия. Мог говорить, например, о гиперзвуковом блоке «Авангард», который отделяется от МБР и со скоростью 26-28 махов движется на высоте 40-50 километров. Глайдер невозможно перехватить.
«Если президент говорит о прорыве — скорее всего, услышим о „Буревестнике“ и, возможно, об оружии на новом физическом принципе. Лазерный „Пересвет“ есть, и компактный лазер мы уже демонстрировали, он называется „Посох“», — пояснил эксперт.
Интересно
Кнутов добавил, что сейчас главное добиться увеличения их мощности, чтобы она составляла не менее 100 киловатт.
Он отметил, что израильтяне уже испытали свой боевой лазер в работе по минам и беспилотникам. Они его долго разрабатывали и остались довольны результатом. Сейчас подобные разработки ведет Индия.