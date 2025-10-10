Мир познакомят с «Буревестником»? Главное из речи Путина по итогам визита в Таджикистан

Президент России Владимир Путин подвел итог трехдневного визита в Таджикистан, пообщавшись с прессой. В контексте о возможном ответе на передачу Украине ракет Tomahawk и продлении ДСНВ, глава государства упомянул новое оружие — его испытания уже идут. Что это может быть и какие еще темы затронул российский лидер — в материале 360.ru.

Журналисты поинтересовались о наличии каких-либо сигналов со стороны США о готовности вести переговоры о продлении Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений и необходимых для принятия решения сроках. «Хватит ли нескольких месяцев для того, чтобы принять решение о продлении? Думаю, этого будет достаточно, если есть добрая воля к продлению соглашений. А если американская сторона посчитает, что это им не нужно, для нас это не критично совершенно — у нас все в этом отношении идет по плану», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что новизна средств ядерного сдерживания России выше, чем у любого другого ядерного государства К тому же, страна постоянно и очень активно их развивает.

То, что я говорил в прежние времена, в прежние годы, это все развивается. Мы доводим до ума, и, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно.

Президент предупредил, что ответом России на вероятную передачу ракет Tomahawk Украине станет усиление системы ПВО. Угрозы Владимира Зеленского бить «томагавками» чуть ли не по Кремлю Путин сравнил с понтом.

Что за новое оружие упомянул Путин Какие именно оружие имел ввиду глава государства, неясно — конкретизировать Путин не стал. Но авторы «Военной хроники» предположили, что с высокой вероятностью речь идет о завершении работ над крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Признаки подготовки к ее новым испытаниям, отметили в публикации, в 2025 году были: к ним можно отнести закрытие районов на Новой Земле, активность транспортных бортов и лишь косвенные подтверждения из отраслевых источников без единого официального заявления.

Интересно «Буревестник» испытывали в 2023 году. Низколетящую и малозаметную ракету характеризовали неуязвимой для существующих и перспективных систем противовоздушной и противоракетной обороны. В Китае отмечали, что это вооружение способно повлиять на расклад сил в сфере стратегического ядерного потенциала.

Другая версия — возрождение наземного варианта «Калибра» под условным названием «Рельеф». Этот шаг с учетом выхода США из ДРСМД и возрастающих рисков того, что Украина получит Tomahawk, был бы весьма логичным на фоне расширения американских военных программ в Европе и Азии.

«Военная хроника» напомнила, что о теоретическом создании подобного комплекса говорили в 2019 году. Сроки под это отводили не такие уж и длительные: адаптировать пусковые под мобильное шасси проще, чем создавать морской носитель. Дальность полета ракеты в наземном варианте должна была составить 2,6 тысячи километров. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД России Олег Иванников в беседе с РИАМО отметил, что анонсированное Путиным оружие вряд ли гиперзвуковое, поскольку для того же повседневного применения в зоне спецоперации это дорого.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, разработка, предположительно, связана с твердотопливными ракетными технологиями в комплексах разной дальности. Их наличие в том числе дает России гибкие варианты реагирования на новые вызовы и угрозы.

«Различные способы поражения противника при оснащении перспективных российских твердотопливных ракетных комплексов как в обычном, так и ядерном снаряжении (помимо „Орешника“) делают возможности Вооруженных сил более адаптивными к текущим и перспективным вызовам и угрозам», — сказал он ТАСС.

Что говорят о выступлении Путина западные СМИ Запад на заявления Путина о новом оружии пока что отреагировал довольно вяло: то ли из-за того, что президента США Дональда Трампа обошли в Нобелевской премии, то ли не успевают хвалить его же усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Сдержанный материал выпустило агентство Reuters. Даже заголовок — «С помощью лести и предупреждений Россия пытается возродить „дух Аляски“ в отношениях с США» — не придал ему свойственного для подобных материалов и ставшего привычным тона. В статье указали на контраст в высказываниях высокопоставленных чиновников по поводу росийско-американских отношений и нашли этому объяснение. «[Он] встречается в Москве редко и подчеркивает деликатность и чуткость двуединого подхода, который использует Россия — сочетая лесть и предупреждения, чтобы приспособиться к дипломатическим неудачам, произошедшим после саммита», — отметили журналисты.

Сам Путин подчеркивал, что стороны остаются на базе дискуссии и договоренностей, которых удалось достичь в Анкоридже.

«В целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт, причем мирными средствами. И это непростые вопросы», — объяснял он в ходе пресс-конференции.

О чем еще говорил Путин на пресс-конференции 10 октября Испытания ядерного оружия «Если говорить по-честному, определенная гонка-то [вооружений] идет».

«В некоторых странах готовятся к испытанию. <…> Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много, много лет».

«Если проведут, то и мы сделаем то же самое. Хорошо это или плохо? С точки зрения обеспечения безопасности — хорошо; с точки зрения общей картины, связанной со сдерживанием, с действиями, направленными если не на сокращение, то на сдерживание гонки вооружений, это, наверное, неплохо». Отношения с Таджикистаном «Важный для нас партнер, в целом важный и в Средней Азии важный. <…> Он находится на рубежах СНГ, это южное подбрюшье СНГ. <…> здесь — на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном — у нас все должно быть надежно».

«У нас большая, серьезная экономическая деятельность. <…> Очень важным направлением деятельности является гуманитарное сотрудничество».

«Что касается миграции. <…> Мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое, и второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, существовали, и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами».

Саммиты СНГ и «Россия — Центральная Азия»

«СНГ не утрачивает своего значения, и смысл его в том, чтобы поддерживать общее пространство, в том числе и не в последнюю очередь гуманитарное».

«Сохранение всего того, что досталось от Советского Союза, — эту задачу СНГ и призвано решать».

«Что касается стран Центральной Азии, здесь примерно то же самое — только здесь больше специфики все-таки. <…> Очень важно поддерживать чувство того, что нас что-то — не что-то, а очень многое — объединяет. А так и есть на самом деле».

«Мы договорились о том, чтобы создать такой формат — „СНГ плюс“, плюс договорились сделать наблюдателями еще представителей Шанхайской организации сотрудничества».

Встреча с Ильхамом Алиевым

«Я бы даже не говорил, что у нас был какой-то кризис межгосударственных отношений. <…> Я бы сказал, что это, скорее всего, кризис эмоций был. И понятно почему: мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим — гибелью самолета и пассажиров. Надо было спокойно разобраться, нужно было время».

Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие, действительно большие планы, которые есть у обеих стран.

«Азербайджан является практически тоже русскоязычной страной, там практически везде русский язык изучают. Это тоже говорит о том, что в стране настрой на развитие отношений с Россией имеет фундаментальный характер, непреходящий».

Трамп и Нобелевская премия мира «Знаете, это не мне решать, кому присуждать Нобелевскую премию. <…> Были случаи, когда комитет присуждал [ее] людям, которые для мира ничего не сделали. И, на мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии».

«Достоин или не достоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы».