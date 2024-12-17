Беспилотные войска появятся в России. Как стать оператором дрона

Войска беспилотных систем появятся в Вооруженных силах России. С таким заявлением выступил глава Минобороны Андрей Белоусов. Новый род войск может пополнить армию страны уже в 2025 году и потребует привлечения новых специалистов. О том, как дроны изменили ход боевых действий, что такое беспилотные войска и кто может стать оператором БПЛА — в материале 360.ru.

Когда в российской армии появятся беспилотные войска?

Задействованные в зоне спецоперации российские военные ежесуточно используют более 3,5 тысячи беспилотников, и это число продолжает увеличиваться. Об этом в ходе своего выступления на итоговом заседании коллегии Министерства обороны объявил глава ведомства Андрей Белоусов.

Фото: Пресс-служба Кремля

Он подчеркнул, что из-за развития беспилотной авиации в Вооруженных силах России необходимо ввести новый род войск беспилотных систем. Минобороны готово завершить эту работу к третьему кварталу 2025 года. «В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск — войска беспилотных систем», — заявил министр, обращаясь к президенту России Владимиру Путину. При разработке новых летательных аппаратов, по его словам, нужно улучшить их технические характеристики, которые касаются дальности полетов, большей автономности и усиленной защиты от помех. Белоусов добавил, что также необходимо создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.

Беспилотные войска — новый шаг в ведении боевых действий

Увеличение используемых в боевых действиях беспилотников стало новым этапом развития военных технологий, которое потребует привлечения дополнительных специалистов. Этим людям совсем не обязательно иметь хорошую физическую подготовку, заявил 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. «Теперь, кроме тех, кто выходит непосредственно в поле с огнестрельным оружием и должен быть физически выносливым, армии нужны люди, которые находятся чуть дальше от линии фронта и управляют беспилотными системами», — подчеркнул он.

Фото: РИА «Новости»

По мнению Станкевича, дальнейшее развитие предусматривает не единичное использование летательных аппаратов, а создание целых роев дронов, в том числе ударных, разведывательных и штабных для отслеживания ситуации на линии соприкосновения.

Все это должно действовать в единой системе. Кроме беспилотников в небе, все больше робототехники задействуют на земле, в воде и под водой. Их использование потребует профессиональных интеллектуальных знаний и в меньшей степени физической формы. Поэтому круг тех, кто сможет получить профессию военных, расширится. Сергей Станкевич Политолог и независимый аналитик

Отвечая на вопрос о создании беспилотных войск, он подчеркнул, что корректировка законодательства для этой части военной сферы назрела давно.

Аналитик предложил включить в контракты, которые заключают с добровольцами, пункт о целевом использовании человека в боевых действиях. Другими словами, если боец специализируется на управлении беспилотниками, то его не станут сажать в танк, которым он не умеет управлять.

Фото: РИА «Новости»

Также политолог добавил, что в России необходимо наращивать и орбитальную флотилию спутников, так как все высокотехнологичные войска зависят от средств космической связи.

Что должен уметь оператор беспилотника?

Оператор беспилотных летательных аппаратов попал в список самых востребованных профессий для людей со средним специальным образованием еще в 2020 году. Под номером 17 эта должность фигурировала в приказе Министерства труда.

Первый профессиональный стандарт для операторов дронов утвердили еще раньше — в 2017 году, а обновленная версия вступила в силу в марте 2023 года. В установленных документах прописали требования к необходимым умениям и знаниям, которые предъявляют к операторам беспилотников.

Фото: РИА «Новости»

Они должны уметь оценивать погодные условия для полетов, следить за наличием птиц, которые способны повредить аппарат, составлять программу полета с учетом аэронавигационной обстановки.

Кроме того, в обязанности оператора входят ремонт дрона, подготовка техники к вылету, расчет нагрузки, если беспилотник должен доставить какие-то вещи. Также оператор должен уметь действовать в нештатных ситуациях, собирать и анализировать собранные данные и вести документацию.

Кроме военных действий, беспилотники используют во многих других сферах: в строительстве, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, геологоразведке, картографии, геодезии и даже при спасении людей.

Фото: Pixabay

Тонкость работы с ними заключается в том, какой именно дрон используется. Для устройств с автопилотом достаточно просто занести данные маршрута, а при работе с аппаратами на ручном управлении оператору придется вести беспилотник самостоятельно, изучая картинку через монитор или специальные очки.

Где учат на операторов беспилотников?

После начала спецоперации в России появилось множество курсов, предлагающих обучение по управлению беспилотниками. Но без достаточного опыта новички в условиях реальных боевых действий вряд ли смогут понять, как увести летательный аппарат из-под воздействия системы радиоэлектронной борьбы или не дать его подстрелить вражескому снайперу. «Изначально программы разрабатывались с другими целями, не ориентированными на военное применение», — рассказал «Газете.ru» представитель одного из таких учебных центров Михаил.

Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Keystone Press Agency / Global Look Press

Настоящим тонкостям работы операторов дронов учат в 924-м Государственном центре беспилотной авиации Минобороны. Это настоящий военный вуз, где также готовят инженеров, механиков и техников для эксплуатации летательных аппаратов. Туда поступают кадровые военные, офицеры и контрактники. Такие же центры работают во всех военных округах.

Важный раздел теоретической части обучения — изучение специального профессионального программного обеспечения по управлению БПЛА и выполнение целого ряда заданий.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

Их цель — научить будущих специалистов самостоятельно создавать полетные задания для различных типов беспилотных комплексов. На занятиях разбирают реальные задачи, поставленные бизнесом и государством перед профессиональными экипажами.

При этом теоретическая часть в этом обучении ничуть не меньше, чем практическая. Операторы беспилотников должны знать основные авиационные стандарты и пройти аттестацию.

Только после этого можно перейти к практическим занятиям, сначала на тренажерах, отрабатывая навыки управления в различных погодных условиях, отказе оборудования или при нештатных ситуациях.

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Следующий и финальный шаг — полигон, где будущих специалистов обучают не только правильно поднимать беспилотник в воздух, но и возвращать его на место без последствий.

Какие беспилотники используют в зоне СВО?

Российские военные в зоне спецоперации применяют дроны для решения различных задач. Например, в разведке и наведении оружия им помогает «Орлан». Поднимающийся на высоту аппарат предоставляет операторам картину местонахождения противника или недвижимых целей для нанесения удара. Кроме того, дрон способен перехватывать переговоры боевиков, вычисляя координаты их местонахождения.

Фото: РИА «Новости»

Самым легким дроном-камикадзе, способным переносить до пяти килограммов взрывчатки считается «Бумеранг». Он может нести свой груз на протяжении трех часов и сбрасывать его на позиции противника. Оператор управляет беспилотником через очки дополненной реальности.

При этом аппарат обладает особым навыком маневрирования, что позволяет ему пролетать через леса. Бюджетными, но не менее опасными считаются ударные беспилотники «Герань» и Гербера».

Фото: РИА «Новости»

Для уничтожения тяжелой вражеской техники российские военные используют беспилотники «Ланцет», способные разогнаться до 110 километров в час. Модернизированная версия получила специальную электронную систему наведения. Среди самых необычных новинок российских беспилотников можно выделить «Орион» или «Иноходец». Он совместил в себе ударные и разведывательные функции. Кроме того, за счет большой грузоподъемности он может нести ракету или целую авиационную бомбу.