Звезду сериала «Ольга» объявили в международный розыск

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против актрисы Яны Трояновой*. Ее объявили в международный розыск, сообщила пресс-служба СК .

«Высказывания Трояновой были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск», — напомнили в ведомстве.

Троянову* включили в перечень террористов и экстремистов в июле 2024 года. По словам актрисы, россияне заслуживают, когда им в лицо кричат «русских надо убивать, даже детей».

В апреле 2025-го Мосгорсуд утвердил штраф на сумму в 40 тысяч рублей, назначенный Трояновой* за неподачу в уполномоченный орган отчетности о деятельности иностранного агента.

Артистка известна в том числе по сериалу «Ольга», где сыграла главную роль.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.