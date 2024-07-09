Яна Троянова попала в список террористов и экстремистов

Екатеринбургскую актрису Яну Троянову*, известную по сериалу «Ольга», внесли в список террористов и экстремистов. Запись с ее фамилией размещена на сайте Росфинмониторинга.

Недавно в одном из интервью Троянова* заявила, что сейчас россияне заслуживают, когда им кричат в лицо «русских надо убивать, даже детей». После ее высказывания председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении актрисы.

Затем московская прокуратура передала материалы проверки следователям, чтобы те решили вопрос о возбуждении уголовного дела против Трояновой*.

Сама же актриса считает, что у нее есть все основания так относиться к России, поскольку «страна родила ее алкоголичкой».

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.