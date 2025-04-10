Актриса Троянова не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф

Суд утвердил второй иноагентский штраф актрисе Трояновой в 40 тысяч рублей

Московский городской суд утвердил штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный признанной иностранным агентом актрисе Яне Трояновой* за неподачу в уполномоченный орган отчетности о своей деятельности. Об этом РИА «Новости» сообщили в инстанции.

«Постановление оставили без изменений, а жалобу — без удовлетворения», — отметили в суде.

Суд в прошлом месяце отклонил жалобу Трояновой* на штраф за аналогичное нарушение.

Замоскворецкий суд Москвы ранее назначил актрисе штрафы на сумму в 80 тысяч рублей по двум административным протоколам за неподачу информации о деятельности иностранного агента. Актриса не согласились с постановлениями и в апелляции обжаловала их.

Троянова* в ноябре 2023 года попала в реестр иностранных агентов. Она обжаловала это решение в суде, но получила отказ.

Также Росфинмониторинг внес Троянову* в перечень террористов и экстремистов. Широкую известность актриса получила благодаря телесериалу «Ольга», фильмам «Кококо», «Жить» и «Страна ОЗ».

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.