Звезду фильма «Бумер» Коновалова обвинили в нападении на пенсионера в сауне

Актер Максим Коновалов, известный по роли бандита Лехи Килла в фильме «Бумер», напал в сауне на сделавшего ему замечание пенсионера. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным источника журналистов, 69-летний мужчина во время отдыха в сауне московского фитнес-клуба попросил артиста прекратить поливать камни настоем с чесноком. Пенсионер объяснил, что у него аллергия.

В ответ на замечание актер толкнул посетителя, схватил кружку и бросил ее в голову оппоненту. В результате предмет попал пенсионеру в лоб, образовалась шишка.

Пострадавший обратился к администрации фитнес-клуба и попросил вызвать полицию, однако сотрудники отказались это сделать. Скорую и правоохранителей вызвали родственники мужчины.

Пожилой мужчина написал на Коновалова и на руководство заведения заявления в полицию. По словам пострадавшего, звезда «Бумера» регулярно посещает клуб, агрессивно ведет себя в бассейне и устанавливает свои порядки в сауне.

