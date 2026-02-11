Полиция Пензенской области задержала мужчину, который угрожал убить своего руководителя

В Нижнеломовском районе Пензенской области задержан мужчина, угрожавший работодателю ножом. Конфликт возник в результате задержки оформления документации рабочего, что вызвало недовольство начальника предприятия, написала «Пенза-пресс» .

Начальник лично посетил жилье подозреваемого, чтобы обсудить возникшую проблему, однако разговор перерос в острый конфликт. Подозреваемый достал кухонный нож и попытался напасть на шефа, заявив о намерении убить его. Благодаря быстрым действиям жены подозреваемого, начальник смог избежать нападения и благополучно покинул помещение.

По результатам рассмотрения жалобы начальника предприятие инициировало судебное разбирательство, результатом которого стало возбуждение уголовного дела по статье «Угроза убийством». Преступник сознается в совершении преступления и сотрудничает со следствием, понимая ответственность за свои поступки. Проведение судебного процесса покажет, какое наказание будет назначено виновному лицу.