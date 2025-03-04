Русский Тимоти Шаламе. Кто такой Марк Эдельштейн и где он сыграл, кроме «Аноры»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии «Оскар». Триумфатором 2025 года стал фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Многие, в том числе голливудские звезды, отметили талант актера Юры Борисова, которого номинировали за роль второго плана. Однако в картине снялся еще один россиянин — Марк Эйдельштейн. Что о нем известно — в материале 360.ru.

Марк Эйдельштейн: биография Марк Александрович Эйдельштейн родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде. Его мать работает преподавателем в местном театральном училище. Несмотря на это, Марк часто сбегал с ее уроков. В 2018 году Эйдельштейн попал на всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил в «Артеке». Там он познакомился с деканом актерского факультета ГИТИСА Тарасом Белоусовым. Он посоветовал юноше поступать в вуз на актера. Тем не менее в ГИТИС парень не попал. В 2019 году он окончил школу экстерном и поступил в школу-студию МХАТ. Марк окончил ее в 2023-м, но уже во время учебы ярко заявил о себе в мире кино. Фильмография Марка Эйдельштейна Несмотря на юный возраст, актер успел покорить российский кинематограф. В 2021 году вышел альманах короткометражек о подростках «Шестнадцать+». Марк появился в новелле «Я не боюсь».

Фото: IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe / www.globallookpress.com

В том же году он снялся в драмеди «Первый снег» Наталии Кончаловской. В 2022 году ему досталась главная роль — 16-летнего внука настоятеля монастыря Юрия. В сериале его партнерами стали Филипп Янковский, Настя Ивлеева, Мария Миронова. В 2023 году Марк сыграл Колю Герасимова в фильме «Сто лет тому назад» по одноименной повести Кира Булычева о девочке из будущего Алисе Селезневой. Другие работы Марка Эйдельштейна: Сериал «Сама дура»;

«Иностранщина»;

Сериал «Смычок»;

«Страна Саша»;

«Праведник»;

«Надеждозаписывающая студия»;

«Надо снимать фильмы о любви»;

«Наступит лето»;

«Жар-птица»;

Сериал «Чистые»;

Сериал «Фарма».

Фото: Cat Morley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Появилась информация, что Марк сыграет Артемона в экранной версии сказки «Буратино». А в картине «Витринный экземпляр» Эйдельштейн воплотит в жизнь юного математика Григория Перельмана. Марк Эйдельштейн в «Аноре» В 2023 году Марк снялся в фильме американского режиссера Шона Бейкера. Картину уже успели окрестить историей Золушки и «Красоткой» XXI века, имея ввиду фильм с участием Джулии Робертс и Ричардом Гиром. Сюжет до банальности прост: эротическая танцовщица Анора (Майки Мэдисон) встречает в стриптиз-клубе сына русского олигарха Ваню (Марк Эйдельштейн). Он предлагает ей сделку — за деньги провести с ним неделю. В это время они вместе с друзьями едут в Лас-Вегас, где Ваня предлагает Аноре пожениться, и она соглашается.

Картина получила оглушительный успех. «Анору» удостоили «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. В январе 2025 года Американская Гильдия киноактеров номинировала Марка вместе с его коллегами на «Лучший актерский состав». Также картину в разных номинациях отметили на BAFTA и «Золотом Глобусе». В ночь на 3 марта «Анора» получила главный приз — «Оскар» за «Лучший фильм». Кроме того, фильм выиграл в следующих номинациях:: «Лучшая женская роль» — Майки Мэдисон;

«Лучшая режиссура»;

«Лучший монтаж»;

«Лучший сценарий». Марк Эйдельштейн на «Оскаре» На красной ковровой дорожке Марк появился в лаконичном черном смокинге от Balenciaga. Образ удачно дополнили темная шевелюра актера и широкая улыбка.

Американская газета The New York Times назвала Эйдельштейна самым сильным актером премии 2025 года наряду с Дэниелом Крейгом, Деми Мур и певицей Арианой Гранде. Появление стильного Марка на «Оскаре» — далеко не первое модное заявление российского актера. С момента выхода «Аноры» он успел принять участие в съемках для глянцевых изданий GQ, Wonderland и i-D. Более того, Марка уже успели окрестить русским Тимоти Шаламе из-за внешнего сходства. «Это отличное сравнение, потому что он [Шаламе] потрясающий актер. Он мне как учитель: я изучаю его манеру игры и его способ создания персонажей», — высказался об этом сам Эйдельштейн.

Такие модные появления и сравнение с франко-американским актером тоже кажутся неслучайными. Ведь во время учебы в театральном училище Марк подрабатывал в сфере моделинга. Молодого и фактурного юношу заметил российский дизайнер Гоша Рубчинский. Благодаря его связям Эйдельштейн подружился с итальянским модным домом Gucci.

«Что мне нравится в Gucci, так это самоирония, сочетание люкса с простотой и парадоксом. Хотелось бы дружить с ними и дальше», — рассказал о бренде Марк. Эйдельштейну моделинг показался скучным, и он сосредоточился на актерском искусстве и кино. И не зря! Ждем новых ролей и ярких появлений на красных ковровых дорожках.