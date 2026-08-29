Звезда «Текста» Александр Петров раскрыл свою главную фобию

Актер Александр Петров признался, что больше всего боится насекомых. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail» .

Актер назвал свою главную фобию в преддверии старта нового сезона шоу «Форт. Возвращение легенды».

«Думаю, насекомые. Я в целом не понимаю, как можно взаимодействовать с пауками, сверчками, тараканами, да еще и есть их», — сказал он.

Петров объяснил, что во время испытания, вероятно, к этому можно привыкнуть, но не хотелось бы. Кроме того, он по жизни привык все контролировать, а поведение насекомых нельзя спрогнозировать, не зная, что у них там на уме.

Актер также признался, что после женитьбы и рождения сына стал намного осторожнее. Он еще может решиться на сложный трюк, но в меньшей степени, чем раньше. Даже легкие раз двести проверит и только потом будет делать.

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