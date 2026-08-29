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    Звезда «Текста» Александр Петров раскрыл свою главную фобию

    Александр Петров признался, что не готов есть пауков, сверчков и тараканов

    Фото: РИА «Новости»

    Актер Александр Петров признался, что больше всего боится насекомых. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

    Актер назвал свою главную фобию в преддверии старта нового сезона шоу «Форт. Возвращение легенды».

    «Думаю, насекомые. Я в целом не понимаю, как можно взаимодействовать с пауками, сверчками, тараканами, да еще и есть их», — сказал он.

    Петров объяснил, что во время испытания, вероятно, к этому можно привыкнуть, но не хотелось бы. Кроме того, он по жизни привык все контролировать, а поведение насекомых нельзя спрогнозировать, не зная, что у них там на уме.

    Актер также признался, что после женитьбы и рождения сына стал намного осторожнее. Он еще может решиться на сложный трюк, но в меньшей степени, чем раньше. Даже легкие раз двести проверит и только потом будет делать.

    Ранее супруга актера Виктория Антонова показала фото с первенцем в соцсетях. Мальчик уже начал ходить.