Жена актера Александра Петрова Виктория показала редкие фотографии сына

Первенец актера Александра Петрова и его жены — Виктории Антоновой — начал ходить и исследовать мир. Трогательные кадры мать мальчика опубликовала в своих социальных сетях.

Вместе с сыном Виктория отправилась на отдых в Турцию, где сделал фотографии мальчика, сидящего на краю бассейна, а также опубликовала видео, как он, размахивая руками, шагает по отелю.

«Какое счастье наблюдать за тем, как он счастлив!» — написала Виктория.

Актер Александр Петров и Виктория Антонова тайно расписались в московском загсе в сентябре 2023 года.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» рассказывал, что познакомился с будущей супругой на улице и уже после нескольких свиданий сделал предложение. Торжественную свадьбу пара сыграла в ноябре того же года. В апреле 2025 года у них родился сын.