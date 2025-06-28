Звезда «Слова пацана» сводил в ресторан 15-летнюю дочь Виталия Гогунского

Леона Кемстача, звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», заметили на свидании с 15-летней дочерью актера Виталия Гогунского, который недавно попал в скандал. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Подростки наслаждались ужином в одном из ресторанов Москвы. По слухам, 16-летний актер начал встречаться с юной певицей Миланой Стар.

В окружении подростков также говорят, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» влюблен в одну школьницу. Он задаривает ее цветами.

Слухи о романе артистов давно ходили. Милана говорила, что влюбилась в персонажа Кемстача. Теперь молодые люди вышли в свет и поужинали.

Милана — завидная невеста с собственной квартирой в центре Москвы. У девочки свыше 1,1 миллиона подписчиков в соцсетях.

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», встречался с моделью Ириной Маирко до 2019 года. В 2010 году у пары родилась дочь Милана.

Ранее артист дал интервью с Ксенией Собчак, после которого разгорелся скандал. Он назвал феминизм обманом, который придумала семья Ротшильдов, и заявил, что женщины должны всегда быть веселыми. Гогунский также использовал идеи из «Домостроя».

Ранее Кемстач выпустил свой дебютный музыкальный альбом под названием «Дневник любви». Он рассказал, что сам писал тексты к песням. Артист поделился, что первым шагом в его музыкальной карьере стал трек, записанный совместно с Игорем Крутым.