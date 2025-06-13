Сегодня 05:46 Эскорт и проклятые Ротшильды. Кузя из «Универа» разоблачил всех женщин и послал их в сад 0 0 0 Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Актер Виталий Гогунский, добродушный Кузя из «Универа», внезапно раскрылся с неожиданной стороны. Актер заявил, что женщины должны всегда быть веселыми, эскорт — этот норма, феминизм придумали Ротшильды, а план Даллеса осуществляется прямо сейчас. Редакция 360.ru собрала самые яркие высказывания актера, у которого дома в каждой комнате висят картины с голыми женщинами.

Кто такой Виталий Гогунский и чем он прославился Виталий Гогунский — российский актер, телеведущий, певец и продюсер, получивший всероссийскую известность благодаря роли Эдуарда «Кузи» Кузьмина в молодежном ситкоме «Универ». Актер продолжил играть этого персонажа в спин-оффе «Универ. Новая общага» до 2013 года и даже появился в отдельном проекте «СашаТаня». Параллельно он проявил себя в музыке (написал и исполнил несколько песен для саундтреков «Универа», записал дуэт с дочерью Миланой и выпускал треки под псевдонимом ViGO). Долгое время его репутация оставалась положительной. Гогунского воспринимали как обаятельного комедийного актера, далекого от скандалов. Все изменили два последних интервью

Фото: РИА «Новости»

Женщина, «иди в сад» Первый скандал разгорелся в мае 2025 года, когда Виталий Гогунский стал гостем YouTube-шоу «Краснова знает». В непринужденной беседе актер неожиданно начал излагать весьма патриархальные взгляды на отношения мужчин и женщин. Он похвастался, что никогда не добивался женщин, потому что они сами проявляли инициативу, если чувствовали его потенциал дать им «комфорт и эмоции». Гогунский признался, что ему нравятся женщины «с царским вайбом», уверенные и гордые, но при этом заявил, что главная обязанность женщины в отношениях — дарить мужчине позитивное настроение. Далее последовала фраза, которая взорвала соцсети и обернулась для актера волной обвинений в сексизме.

У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Виталий Гогунский

Меркантильность дам Актер поддержал стремление женщин искать состоятельных мужчин, назвав это нормальным желанием обеспечить себе и будущим детям комфорт. «Многие думают, что женщина хочет любви. Женщины хотят безопасности и комфорта, потому что они от природы одарены материнским инстинктом», — объяснил свою позицию артист.

Фото: РИА «Новости»

Вышел к Собчак в бархатном костюме Ничего лучше, чем дать второе интервью, Гогунский не придумал. Уже начало беседы с журналисткой Ксенией Сочак обещало сенсацию. Собчак приехала домой к актеру и обнаружила, что «в каждой комнате у него картина с обнаженной женщиной», а сам хозяин щеголяет в бархатном костюме с вышитыми инициалами Vi Go. Все вокруг — эскортницы Главные скандальные цитаты родились уже в процессе откровенного разговора. Пытаясь доказать свою правоту, Гогунский сформулировал целый манифест традиционалиста, перемешав его с конспирологией. К примеру, он заявил, что большинство женщин в его окружении связаны с эскортом.

Сейчас я проверяю женщин — была она эскортницей или нет. Звоню в агентство и спрашиваю: «Летает ли она за деньги?» Из десяти последних девушек, с которыми я познакомился, девять летают. Кто‑то летает с интимом, кто‑то — без. Это все нормально, главное, чтобы настроение мне не портила. Виталий Гогунский

Фото: РИА «Новости»

Большой ученый На этом актер останавливаться не стал. Свою точку зрения он аргументировал тем, что он «ученый по первому образованию». «Так как я ученый по первому образованию, я не склонен обобщать, а если я говорю, что вот так, то это примерно 80%. Я магистр технологий машиностроения, я по первому образованию технолог. Техническое образование», — объяснил Гогунский. Воспитанные люди и менструация Одной из самых обсуждаемых стала тема, которую сам Гогунский, похоже, пытается избегать — женские критические дни. Актер заявил, что в «воспитанном обществе» подробности менструации окружающим знать не положено.

В воспитанном обществе не должны все об этом знать — это природное явление, данное Богом. Благодаря этому женщина омолаживается и живет на 20 лет дольше мужчины. <…> Она может быть в плохом настроении, но не при муже. Она отдельно у себя в комфортных условиях, ей принесли таблетки. Виталий Гогунский

Как хитрый Ротшильд обманул женщин Равенство полов Виталий Гогунский отрицает как факт. Люди, по его словам, «не равны друг перед другом, только перед Богом». Ни по каким принципам, повторил актер, женщина с мужчиной не равны. «Насколько я знаю, Ротшильд с Рокфеллером придумали эту историю. Женщины, вас обманули! На вас остаются дети, у вас материнский инстинкт, он в базе, вы не можете от этого отказаться. А вам еще и дали рабочий день наравне с мужчинами. <…> Феминизм — это глобальный обман», — объяснил Гогунский.

Фото: РИА «Новости»

Процитировал Бузову По мнению актера, мужчина не должен ничего объяснять женщине, если она его действительно любит. «Чем больше объясняешь женщине, тем потом больше приходится объяснять то, что объяснял… Любящая женщина тебя понимает сразу. Если приходится что-то объяснять — не надо объяснять», — рассуждал Гогунский, цитируя, как он выразился, певицу Ольгу Бузову. Вернем Домострой в массы В споре с Собчак актер сослался на священные тексты, притом с ремаркой о «Домострое».

Мне попалась книга «Домострой», перелистывал ее и понял, что есть правило. В Священном Писании написано «да убоится жена мужа своего». И я с учетом всех ситуаций в жизни осознал, женщина в хорошем настроении — Божий дар, женщина в плохом настроении — наказание. Виталий Гогунский

Проехался артист и по своим критикам: «Меня в соцсетях только нарциссы и абьюзеры обвинили в том, что я нарцисс и абьюзер», — отрезал он, добавив детскую присказку, любимую президентом Путиным: «Кто как обзывается, тот сам так называется».

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look / www.globallookpress.com

Кузин Институт благородных девиц Интервью у Собчак моментально разлетелось на цитаты. Зрительницы были шокированы: казалось, в каждом новом тезисе Гогунский лишь глубже загоняет себя в угол. Особенно понравилось девушкам предложение о возрождении Института благородных девиц. «Счастливая образованная женщина может дать нужный уровень качества жизни мужчины… Раньше девушек учили этикету, музыке, рукоделию, французскому языку, но при этом не говорили про политику, юриспруденцию, экономику. Моя мечта!» — заявил артист.

Фото: РИА «Новости»

Как отреагировали женщины В интернете его реплики про «обман Ротшильдов» и особенно про «проверку девушек в эскорт-агентствах» женщины высмеивали и осуждали. Некоторые комментаторы писали, что «Кузя совсем спятил», другие — что такое ощущение, будто он «сам пытается переплюнуть собственный скандал новым». Высказалась о Гогунском и певица Виктория Дайнеко. «Я всегда в плохом настроении рядом со своим мужем и никуда не прячусь… Ни мужчины, ни женщины не должны скрывать своих эмоций», — резонно отметила певица. Отец Гогунского расстроился Журналисты обратились за комментариями и к родителям артиста. Его отец, Евгений Гогунский, оказался немногословен, но предельно откровенен.

Фото: РИА «Новости»

«Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил столько о женщинах]», — признался отец в интервью изданию Super. Бывшая жена пожаловалась на абьюз Если отец Гогунского отреагировал спокойно, то бывшая жена актера, Ирина Маирко, отнеслась к высказываниям экс-супруга весьма эмоционально. Она заявила, что слова про «плохое настроение» совсем не стали для нее неожиданностью. По ее словам, такое поведение было нормой в их браке.

Слова про настроение и про лес — это из нашей семейной жизни. Я в прекрасном и красивом настроении — все ок. Не так — сразу в лес! Ирина Маирко

Гай Германика обвинила мать Гогунского Еще более неожиданной оказалась реакция другого известного лица, режиссера Валерии Гай Германики.

Фото: РИА «Новости»

Она фактически возложила ответственность на маму самого Виталия Гогунского. «Зачем Гогунский дал такое интервью? Для того, чтобы все женщины мира <...> не вырастили таких же сыновей», — язвительно заметила режиссер. Германика добавила, что зрительницы сейчас обсуждают слова Виталия, а надо бы взглянуть на корень проблемы, на материнское воспитание. «Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не приняла во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другим», — написала режиссер. Далее Гай Германика заявила, что Гогунский якобы полностью переписал свой бизнес на мать, и та за короткий срок «приумножила доход в четыре раза».

Фото: РИА «Новости»

Гогунский разошелся на мемы Шквал негодования, обрушившийся на Виталия Гогунского, отразился прежде всего в интернете. Заявления Кузи из «Универа» превратились в мемы: фразу про «иди в сад» обыгрывают в шутках (например, фото недовольного Гогунского с подписью «Плохое настроение detected. Срочно иди в сад!»), слова про Ротшильдов — в карикатурах.