Актер Леон Кемстач рассказал, что сам писал тексты к песням своего дебютного музыкального альбома «Дневник любви»

Звезда популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Леон Кемстач выпустил свой дебютный музыкальный альбом под названием «Дневник любви». Тексты всех песен — авторская работа актера. Об этом он рассказал в интервью сайту kp.ru .

Кемстач поделился, что первым шагом в его музыкальной карьере стал трек, записанный совместно с Игорем Крутым. Кавер на композицию Александра Серова «Как быть» вышел в начале 2024 года. Уже в декабре состоялся дебютный релиз целого альбома 16-летнего актера, пишет RT.

Юноша также отметил, что с детства любил музыку и много выступал. Сейчас актерская карьера занимает у Леона первое место, музыку он называет важным, но параллельным вектором развития.