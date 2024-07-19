Звезда Норильского заполярного театра актер Андрей Ксенюк умер в 65 лет

Посвятивший всю жизнь работе в Норильском заполярном театре драмы актер Андрей Ксенюк умер в возрасте 65 лет. Как сообщила пресс-служба культурного учреждения , свой творческий путь артист начинал с драмкружка при клубе «Юность» и уже тогда мечтал подняться на настоящую сцену.

Ксенюк работал под руководством главного режиссера театра Леонида Белявского, который устраивал гастроли для труппы по всему Советскому Союзу. Театроведы отмечали уникальность молодого актера и называли его «мастером острохарактерного эпизода».

Андрей Ксенюк талантливо воплощал все сценические образы. Он выходил на сцену в роли Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил» и показывал всю нелепость и глупость тирана.

Книжный мальчик Абрам из «Квадратуры круга» представал перед зрителями мятежником, переживающим внутренние преобразования. В его игре публика ощущала вечное противоборство контрастов и при остроте внешней иронии — глубину мировой скорби.

«Яркая, насыщенная творческая биография, 34 года, отданных сцене, более сотни сыгранных ролей», — отметили в пресс-службе театра.

Коллектив пообещал хранить память о коллеге как об одном из самых выдающихся русских артистов, который работал на самой северной сцене мира.

В минувший четверг, 18 июля, стало известно о смерти актера Игоря Лучихина, известного по ролям в фильмах «Дорога к дому», «Солнцепек». Артисту было 62 года, и последнее время он работал в Драматическом театре Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе.