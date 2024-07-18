Умер актер из «Солнцепека» Игорь Лучихин

Фото: Freepik

Актер Игорь Лучихин скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Драматического театра Черноморского флота России имени Бориса Лавренева в Севастополе.

Представители театра отметили, что еще накануне утром артист участвовал в репетиции. Состояние Лучихина было хорошим, а вечером его не стало. Коллеги выразили соболезнования семье актера.

Лучихин родился 6 февраля 1962 года в Ульяновске. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, также он учился в Ярославском театральном институте. Он успел послужить в театрах Тулы, Пензы, Ульяновска и Севастополя.

Зрители знают Бориса Лучихина по ролям в таких фильмах как «Дорога к дому», «Солнцепек» и других. Также он снимался в сериалах «Жена олигарха» и «Гражданин начальник».

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