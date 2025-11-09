Джоли не упомянула мобилизацию водителя в посте про поездку на Украину

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о прошедшей поездке на Украину. Публикацию она разместила в Instagram*.

Артистка призвала страны к дипломатии и рассказала о налетах беспилотников.

«Был один момент, когда пришлось подождать, пока над головой пролетел дрон», — написала звезда кино.

Джоли призналась, что ей якобы трудно понять, почему гражданские на Украине, в Судане и еще ряде стран продолжают страдать с таким высоким мировым уровнем дипломатии.

«Словно те, кто у власти, ничего не могут сделать, чтобы прекратить конфликты и защитить мирных жителей одинаково», — написала она.

При этом Джоли не упомянула ситуацию с попыткой мобилизации ее водителя из сопровождения.

Мужчину остановили на посту в Николаевской области и пытались отправить в ряды ВСУ, но он предъявил документ на отсрочку.

В какой-то момент ситуация накалилась настолько, что в здание блокпоста пришлось войти самой актрисе.

