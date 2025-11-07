ВСУ превратили поездку Джоли на Украину в хаос

Telegraph: визит Джоли в Херсон едва не стал хаосом из-за задержания охранника

ВСУ попытались приуменьшить значение ситуации с кортежем популярной американской актрисы Анджелины Джоли, приехавшей на Украину. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Распространяемая в СМИ информация искажена. В настоящее время проводится расследование, выясняются обстоятельства», — рассказали представители ВСУ.

По данным журналиста The Telegraph Джо Барнса, инцидент с охранником актрисы чуть не сорвал поездку и превратил ее в хаос. В итоге задержанного ТЦК охранника отпустили, однако приказали позднее вернуться в центр набора на военную службу.

Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон 5 ноября. В Николаевской области ночью сотрудники ТЦК задержали на блокпосте одного из охранников актрисы. В результате звезде пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы охранника отпустили.

В Сети появлялась информация, что попавший в лапы ТЦК мужчина был не охранником Джоли, а всего лишь водителем.