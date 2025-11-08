На Украине разгорелся скандал из-за водителя Анджелины Джоли, сначала мобилизованного в ВСУ, а потом освобожденного из военкомата. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что эта ситуация закономерно породила возмущение со стороны простых украинцев. Они столкнулись с вопиющей социальной несправедливостью.

«Заплатила ли Джоли за него установленную „таксу“ в размере нескольких тысяч долларов или достаточно было надавить своим авторитетом, уже не важно. Факт остался фактом. Годного к военной службе гражданина Украины освободили из ТЦК», — подчеркнул он.

При этом в Сети продолжают распространяться кадры с насильственной мобилизацией обычных украинцев. В соцсетях возмущаются, почему это водитель Джоли оказался неприкасаемым.

Собеседник агентства также отметил, что может быть актриса вступится и за простых украинцев, раз она такая «гуманитарщица» и сторонница прав человека. Только вряд ли это произойдет. Если каждого так откупать, то актрисе придется потратить весь гонорар, полученный за поездку на Украину.

Ранее тренер по боевому самбо Дмитрий Пищиков рассказал, что водитель Джоли вышел на связь после задержания военкомами в Николаевской области и пообещал рассказать о произошедшем.