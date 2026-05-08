Пинчук сообщила о разрыве дружбы со Шкуро
Блогер Ирина Пинчук рассказала, что прекратила общение с актрисой Екатериной Шкуро после совместных съемок на шоу. Об этом написал StarHit.
Пинчук и Шкуро сблизились во время работы над проектом «Звезды в джунглях». После этого они вместе записывали ролики для соцсетей, давали интервью и даже обсуждали совместный бизнес. Однако теперь, как заявила Пинчук на закрытом девичнике, их дружба закончилась.
«Мы не общаемся. Человек оказался не таким хорошим другом, как я думала. Это произошло после съемок шоу. Я узнала нехорошие вещи по отношению ко мне», — сказала она.
Блогер добавила, что не ждет извинений и не считала возможным вернуться к прежним отношениям.
«Я узнала очень неприятные вещи. Человек ушел из моей жизни — и слава богу!» — сказала она.
Как отметила Пинчук, ее внимание теперь занимает новый роман с иностранцем, имя которого она пока не раскрыла.
Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что у нее регулярно возникали споры с актером и юмористом Михаилом Галустяном, вместе с которым она вела шоу «Звезды в джунглях».
