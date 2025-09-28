Звезда «Беспринципных» попал в базу «Миротворца»

Личные данные звезды сериалов «Беспринципные», «Аутсайдер» и «Ангел мести» появились на экстремистском сайте в сентябре. Его обвинили в покушении на территориальную целостность Украины и поддержке Вооруженных сил России.

Батурин рассказал в выпуске шоу «Сорян, это подкаст» на Rutube, что собрал партию гуманитарной помощи и в октябре отправит мирному населению Донбасса воду. По мнению актера, вся территория, кроме Западной Украины, должна войти в состав России.

В черный список на Украине попали также бизнесмен Роман Абрамович и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас. Их обвинили в поддержке России.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.