Звезда «Беспринципных» попал в базу «Миротворца»
Актер Юрий Батурин попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»
Украинские националисты включили актера Юрия Батурина в базу сайта «Миротворец»*. Причиной на ресурсе указали помощь жителям Донбасса.
Личные данные звезды сериалов «Беспринципные», «Аутсайдер» и «Ангел мести» появились на экстремистском сайте в сентябре. Его обвинили в покушении на территориальную целостность Украины и поддержке Вооруженных сил России.
Батурин рассказал в выпуске шоу «Сорян, это подкаст» на Rutube, что собрал партию гуманитарной помощи и в октябре отправит мирному населению Донбасса воду. По мнению актера, вся территория, кроме Западной Украины, должна войти в состав России.
В черный список на Украине попали также бизнесмен Роман Абрамович и глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас. Их обвинили в поддержке России.
*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.