Главу Российской епархии ААЦ внесли в украинскую базу «Миротворец»

Главу Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Езраса (Мкртича Нерсисяна — прим. ред.) внесли в украинскую базу «Миротворец»*. Об этом говорится в материалах экстремистского ресурса.

В качестве причин решения ресурс указал поддержку России, а также якобы имевшее место покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что российского предпринимателя Романа Абрамовича также внесли в базу «Миротворец»*. Бизнесмен попал в список за поддержку России и российской армии.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.