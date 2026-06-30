Золотые гастроли Пугачевой по Таиланду назвали неосуществимыми

Организаторы концертов в Таиланде не приглашали Аллу Пугачеву в дорогостоящее турне. Местная публика не стала бы платить два миллиона долларов за два концерта примадонны. Об этом связанные с промоутерами источники сообщили РИА «Новости» .

«Никто из нас и никто из наших таиландских партнеров не делал таких предложений Алле Пугачевой. Такие гастроли попросту невозможны, потому что в Таиланде нет такого количества потенциальных слушателей», — сказал представитель шоу-бизнеса.

Заявленный гонорар в два миллиона долларов за два концерта собеседники агентства сочли слишком большим. Розничная стоимость билетов, по их оценкам, в несколько раз превысила бы расценки на выступления российских звезд на Пхукете и в Паттайе.

О том, что Пугачева получила приглашение выступить в Таиланде, сообщил Mash. Организаторы рассчитывали продать билеты в первые ряды по 30 тысяч долларов.

Ранее представитель певицы Елена Чупракова опровергла слухи о завершении карьеры. Пугачева перенесла операцию на сердце.