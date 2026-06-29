Представитель Пугачевой не подтвердила информацию о завершении карьеры певицы

Информация о якобы завершении творческой карьеры певицы Аллы Пугачевой после операции на сердце не подтверждается. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель артистки Елена Чупракова.

«Нет, у меня такой информации нет. Я не в курсе», — ответила она.

По информации телеграм-канала Mash, Пугачева перенесла две операции на сердце, после чего отказалась от выступлений и завершила творческую карьеру. Артистка якобы не будет выступать в Таиланде за два миллиона долларов и на частном концерте за 500 тысяч в американской валюте.

Алла Пугачева уехала из России после начала спецоперации на Украине. Примадонна жила в Израиле, а затем переехала на Кипр. В Лимассоле певицу несколько раз встречали блогеры: одна из них замечала, что Пугачева «очень старенькая».

В деревне Грязь у Пугачевой остался особняк, продать его звезда не может.