Zivert показала разбитое лицо

Певица Zivert снялась без макияжа с раной над глазом

Лицо без макияжа, с расширенными порами и ссадиной показала поклонникам певица Zivert (Юлия Зиверт). Она сообщила в Instagram*, что ударилась во время йоги.

Следуя моде на естественность, певица опубликовала фото без косметики. На левой брови виднелась подсохшая кровь и небольшая припухлость. Она рассказала, как не удержала равновесие при выполнении асаны и ударилась лицом о пол.

«Да, еще я, кстати, с некоторых пор не обрабатываю кожу на фотках, и у меня есть поры, пигментация и немного седых волос. И да, я живой человек, в конце концов», — заявила она.

Ранее Zivert ответила подписчице, раскритиковавшей ее за отсутствие груди и таланта. Несмотря на отмену концертов из-за проблем со здоровьем, она заговорила об организации мирового тура.

