Россиянки кинулись скупать лобковые «парики». Все из-за моды на естественность

Лобковые парики стали новым трендом в России. Девушки быстро раскупают накладные волосы на маркетплейсах. Все потому, что сейчас в моде естественность, сообщил Telegram-канал Mash .

Такие товары пользуются большой популярностью уже три недели. По отзывам покупательниц, данный аксессуар привносит в интимную жизнь новые яркие ощущения.

Кроме того, женщины признались, что просто устали тратить деньги на удаление волос. Теперь они хотят выглядеть как актрисы эротических фильмов 90-х.

Цены на парики варьируются от 600 до 5000 рублей. Для тех, кто предпочитает что-то особенное, можно заказать парик из натуральных волос по цене от 20 000 рублей.

Парики крепятся с помощью специального клея, который, как утверждается, безопасен для кожи и слизистой оболочки. Также в моде снова узоры — девушки выбривают стрелочки, звездочки и другие фигуры.

Ранее автор Telegram-каналов «Не бьюти единым» и «Банки-склянки», Анна Федорова, высказала свое мнение о тренде на естественность в сфере красоты. Она заметила, что эстетика clean girl, ставшая популярной благодаря TikTok, находит отклик у россиянок, которые ценят минимализм и натуральность в макияже и ногтевом дизайне. Федорова уверена, что стремление к естественности не сильно изменит beauty-индустрию, ведь тренды меняются слишком быстро.