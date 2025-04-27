«Всего достигла с отсутствием груди». Певица Zivert ответила хейтерам

Певица Zivert заблокировала хейтера, который назвал ее паразитом без груди

Певица Юлия Зиверт (Zivert) решила в отместку ненавистникам добиться успеха и устроить мировой тур. Она эмоционально ответила хейтеру в Telegram-канале .

Незнакомка написала артистке в соцсетях. Она назвала Zivert угасающей исполнительницей трех песен, пробившейся в шоу-бизнес с напрочь отсутствующей грудью за счет танцев в ночных клубах, и обвинила в паразитировании на обществе. Артистка сообщила, что заблокировала ее, и публично ответила на обвинения.

«Когда-нибудь ты будешь с трясущейся рукой в кассе покупать билетик на мой мировой тур. И как, наверное, удивишься, что я всего этого достигла с отсутствием груди. Чао, бамбино», — заявила певица.

Потом она удалила это сообщение, заявив, что просто хотела выговориться. Поклонницы поддержали певицу.

Zivert вошла в список самых востребованных российских звезд на корпоративах. Она обошла Егора Крида и Джони, заняв место в первом эшелоне.