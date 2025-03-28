Зияла пустота. Кинематографисты отомстили Пугачевой за предательство России

Эмигрировавшую из России певицу Аллу Пугачеву убрали из фильма «Ледокол». Ее портрет мелькал в одном из эпизодов картины, сообщил сайт kp.ru .

Фильм режиссера Николая Хомерики о застрявшем в полярных льдах советском судне показали на телевидении. Зрители заметили, что в одном из эпизодов на месте портрета примадонны зияла пустота.

Кто именно мог внести коррективы, неизвестно. В последний раз «Ледокол» вышел 25 марта на телеканале «Дом кино», а до этого — 19 марта на «Viju TV1000 Русское кино».

Пугачева переехала в Израиль, затем на Кипр. Ее дочь Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков перебрались в США. Младший внук Дени Байсаров остался в России и разругался с родственниками.

Несмотря на отъезд, певица продолжила называть себя патриоткой. Она нахамила журналистам за вопрос о возвращении в Россию.