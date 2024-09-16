Журналисту-американисту Таратуте вызвали скорую помощь

Телеведущий, американист Михаил Таратута почувствовал себя плохо, но отказался от госпитализации. У него резко упало давление, сообщил РЕН ТВ .

Источник телеканала сообщил, что журналисту стало плохо, и близкие вызвали скорую помощь. У Таратуты упало артериальное давление. Врачи помогли ему на месте, ложиться в больницу мужчина отказался.

Таратуте 76 лет. Он получил широкую известность как ведущий программ «Америка с Михаилом Таратутой», «Русские горки» на НТВ и РТР, серии документальных фильмов «Америка, с которой нам жить». С 2003 по 2005 годы работал на кафедре общей социологии Высшей школы экономики.

Его коллега, журналист Николай Сванидзе умер 11 сентября от острой сердечной недостаточности. Родственники вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его реанимировать. Похороны прошли в закрытом формате, с участием семьи.