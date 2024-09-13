Похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате в узком кругу

Похороны телеведущего Николая Сванидзе состоятся в закрытом формате в узком семейном кругу. Об этом в Telegram-канале написала член СПЧ Ева Меркачева.

«Так решила семья. Просили понять их», — добавила правозащитница.

Сванидзе умер вечером 11 сентября в своей квартире в Москве. Телеведущему вызвали скорую. Поначалу он был в сознании, но затем состояние журналиста стало резко ухудшаться, и спустя час Сванидзе не стало. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Меркачева рассказывала, что после инсульта, перенесенного несколько лет назад, Сванидзе редко появлялся на публике. Со временем журналист пошел на поправку и даже сам начал писать, но полностью восстановиться так и не смог. Ему было 69 лет.