Врачи пытались реанимировать Сванидзе около часа

Приехавшие на вызов к журналисту Николаю Сванидзе медики пытались его реанимировать около часа. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Скорая, указали в публикации, приехала в квартиру телеведущего около 23:00. Сначала Сванидзе был в сознании, но затем его состояние стало резко ухудшаться.

Попытки откачать журналиста оказались безуспешными, и в районе полуночи он умер. Причиной смерти 69-летнего Сванидзе стала острая сердечная недостаточность.

В прошлом году журналист оказался в реанимации с отеком легких, после чего, по словам его коллеги Евы Меркачевой, долго восстанавливался. В последнее время, как сообщила правозащитница, Сванидзе чувствовал себя лучше и активно общался.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал покойного ярчайшим журналистом, сумевшим создать свой особый стиль, и очень добрым человеком.