Журналист Минаев признался в изменах первой жене

Российский журналист и писатель Сергей Минаев признался, что изменял жене в первом браке. Об этом он рассказал в шоу «Натальная карта» .

Минаев с 2012 года состоит в браке с журналисткой Елизаветой Меньщиковой. Для 51-летнего сценариста союз стал вторым. Его первой женой была Анна, на которой он женился в 23 года. В браке у пары появилась дочь Анастасия, однако позже семья распалась из-за измен писателя.

«Конечно, я любил гулять. В первом браке. Меня спалили на сообщениях», — отметил Минаев.

Он добавил, что после того, как супруга узнала о неверности, она сразу подала на развод. Мужчина собрал вещи и ушел, оставив квартиру бывшей жене и дочери.

Писатель подчеркнул, что во втором браке хранит верность избраннице.

Ранее юмористка и блогер Наталья Краснова, которая сталкивалась с изменами, назвала возможные признаки супружеской неверности. Она заявила, что если мужчина влюблен в другую женщину, то в общении с супругой он может чаще проявлять раздражение.