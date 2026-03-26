Поведение все выдаст. Юмористка Краснова раскрыла, как вычислить мужа-изменщика

Юмористка и блогер Наталья Краснова, выходившая четыре раза замуж, назвала признаки супружеской неверности. Об этом она рассказала в выпуске интернет-шоу «Теория» на Rutube , который они снимают вместе с Мариной Федункив и Марком Бартоном.

Блогерша призналась, что и сама в браках изменяла мужьям. По этой причине она вполне может опираться на личный опыт.

Краснова отметила, что самый частый сигнал — изменение поведения мужа. Если мужчина влюбился в другую женщину, то может начать чаще раздражаться, критиковать жену, придираться к ней по мелочам.

«Но иногда [об измене говорит то, что] муж вдруг становится очень хорошим, он не злится на тебя. Ты делаешь что-то прям отвратительное, и он такой: „Нормально“», — добавила блогер.

Она объяснила это тем, что у неверного мужа уже имеется отдушина на стороне, а в семье он просто какое-то время доживает, планируя либо свой уход, либо возможность усидеть на двух стульях.

Ранее семейный психолог Ольга Романив раскрыла, почему мужья начинают изменять женам. После 40 лет они могут переживать переосмысление жизни, испытывать низкую самооценку или ощущать себя одинокими в браке.