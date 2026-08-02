«Жру, сколько хочу»: Стас Пьеха ответил хейтерам на критику его фигуры

Певец Стас Пьеха ответил хейтерам, которые раскритиковали его физическую форму после видео с отжиманиями. Артист вышел на связь в Instagram* без футболки и объяснил, что находится в рабочем процессе.

«Жру, сколько хочу. <…> Сушиться или морить себя голодом ради кладки в Сети — нет желания и времени… Делал это много раз; если будет такая нужда, за месяц мутирую в злого сухаря на дефиците», — заявил артист.

По его словам, за лето он был на восьми-девяти тренировках, набирает силу и выносливость, чтобы вернуться к занятиям борьбой. Пьеха добавил, что сейчас чувствует себя нормальным человеком с весом 90 килограммов в 45 лет.

Месяц назад с хейтом в свой адрес по поводу фигуры столкнулась и певица Клава Кока. В ответ она призвала критиков вспомнить, как выглядит нормальное женское тело, и отстать от нее.

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