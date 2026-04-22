Жители Кишинева призвали отменить концерт «Машины времени»

Жители Молдавии выступили в соцсетях с призывами отменить концерт группы «Машина времени» в Кишиневе. Об этом пользователи Facebook* написали в комментариях под анонсом выступления.

Ранее в молдавской столице отменили концерт Андрея Макаревича** и Лаймы Вайкуле, против которых также высказывались местные жители. Организаторы объявили, что 14 июня вместо этого дуэта в Кишиневе выступит «Машина времени». Судя по комментариям, часть пользователей восприняла такую замену резко негативно.

«Даже за деньги не интересно», «Зачем нам Макаревич**?», «В Киеве слушайте что хотите, не морочьте нам голову», «Людям в Молдавии такие концерты не по карману», «Минкульт — даешь отмену», — написали комментаторы.

Стоимость билетов на концерт начинается от 35 долларов, а цена за VIP-места за столиком достигает 2100 долларов.

Ранее Минкульт Молдавии советовал отменить концерты певицы Дианы Арбениной и комика Нурлана Сабурова. Кроме того, в ведомстве призывали организаторов заранее согласовывать все выступления, чтобы избежать скандалов и отмен в последний момент.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.