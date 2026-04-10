Концерты певицы Дианы Арбениной и комика Нурлана Сабурова в Кишиневе рекомендовали отменить. Об этом сообщил « Sputnik Молдова » со ссылкой на Министерство культуры страны.

Кроме того, в немилость молдавских властей впал украинский певец Олег Винник. Конкретная причина, по которой выступления могут не состояться, не уточняется.

В феврале Сабуров, прилетев из Дубая в Москву, узнал, что ему запретили въезд в Россию на 50 лет. После этого он вернулся в родной Казахстан, но там его начал проверять Комитет национальной безопасности, заподозрив в наемничестве.

Еще через несколько дней комик попал на сайт «Миротворец». Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело, обвинив в финансировании российской армии.